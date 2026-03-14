Somma, la rinascita del Portale Antico del Santuario di Santa Maria a Castello

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

L’ antico portale del piccolo Santuario di Santa Maria a Castello, a Somma Vesuviana, un luogo caro alla devozione e alla storia della nostra comunità, è stato restaurato.

Per lungo tempo il portone ha portato su di sé i segni del tempo: il legno segnato dagli anni, le parti deteriorate dall’umidità e dall’usura, testimoni silenziosi di secoli di vita e di preghiera. Oggi, grazie a un attento e paziente lavoro di restauro, questo antico ingresso è tornato al suo originario decoro e alla sua dignità.

Il recupero è stato realizzato con grande cura e dedizione dall’artigiano Raffaele Ragosta, che con autentico spirito di servizio ha voluto offrire il proprio lavoro alla comunità. Un gesto di generosità che non è solo un intervento materiale, ma anche un segno concreto di amore per il nostro santuario e per le nostre tradizioni.

Il portale restaurato rappresenta ora non solo un elemento architettonico recuperato, ma anche un simbolo di attenzione, di memoria e di partecipazione alla vita della nostra comunità.

Il nuovo portale sarà benedetto domani alle ore 18:00, prima della Santa Messa, dal rettore del santuario Don Francesco Feola. Sarà un momento semplice ma significativo, in cui rendere grazie per questo dono e condividere insieme la gioia di vedere restituito al santuario uno dei suoi elementi più antichi e preziosi.