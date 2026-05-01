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Ottaviano, apre il comitato di Ferdinando Federico: “Ascolto, scelte e responsabilità per migliorare la città”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

riceviamo e pubblichiamo

Partecipazione ampia, presenza di tanti giovani e un clima di entusiasmo hanno accompagnato l’apertura del comitato elettorale di Ferdinando Federico, candidato sindaco a Ottaviano, in via Giovanni XXIII.

Una serata che ha segnato l’avvio concreto della campagna elettorale, con una comunità che si è ritrovata attorno a un progetto politico che punta su ascolto e capacità di governo.

Ad aprire gli interventi sono stati Felice Picariello, Vincenzo Miranda, Ludovica Prisco, Vincenzo Caldarelli, Vincenzo Ranieri, Mario Pascià, Arcangelo Annunziata e Virginia Nappo. Interventi diversi per toni e sensibilità, ma uniti da una linea comune: dare forza a una proposta credibile, concreta, capace di imprimere un cambio di passo.

A chiudere è stato Luca Capasso, che ha poi lasciato la parola al candidato sindaco. Nel suo intervento Capasso ha invitato all’impegno per Ferdinando Federico e il suo progetto sottolineando l’umiltà e la capacità di dialogo del candidato sindaco.

Nel suo intervento, Federico ha tracciato con chiarezza il perimetro della sua idea di città e di amministrazione: «Ottaviano ha bisogno di una guida che sappia stare tra la gente, che ascolti davvero e che tenga aperto un dialogo costante con tutti. Ma ascoltare non basta: bisogna avere il coraggio di decidere, di assumersi responsabilità e di portare risultati concreti. Noi vogliamo migliorare questa città partendo dai bisogni reali delle persone, con serietà e presenza quotidiana».

Il comitato elettorale nasce come uno spazio aperto. All’interno è stato predisposto anche uno “scatolone delle idee”, pensato per raccogliere suggerimenti e proposte dei cittadini. Un segnale chiaro: il comitato vuole essere una casa di tutti, un luogo di confronto continuo e partecipazione attiva.

A sostenere la candidatura di Ferdinando Federico è una coalizione composta da sette liste civiche: Casa Ottaviano, Il Bene in Comune, Noi per Ottaviano, Presente e Futuro, Radici e Futuro, Forza Ottaviano e Siamo Ottaviano. Una squadra che mette insieme esperienza amministrativa e nuove energie, con l’obiettivo di costruire una proposta solida e credibile per il futuro della città.

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