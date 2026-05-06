Somma Vesuviana. Festa della Montagna: la tradizione è viva, ma Castello resta abbandonata

Folla da record alla Festa della Montagna di Somma Vesuviana

«In vita mia non avevo mai visto una folla così». Mastro Antonio Capasso, uomo di grande esperienza, si meraviglia e allo stesso tempo si compiace per la straordinaria affluenza registrata al “Tre della Croce”, giornata conclusiva della Festa della Montagna.

Molti anziani del rione Casamale hanno confermato come la partecipazione di gitanti e pellegrini sia addirittura triplicata rispetto agli anni precedenti. Per tutta la giornata, centinaia di persone hanno raggiunto la località Castello, un tempo crocevia di gite e pellegrinaggi, mentre molti hanno affrontato sentieri impervi per arrivare fino al Ciglio, il punto più alto del Monte Somma, da cui si gode un panorama mozzafiato.

Non solo i fedeli delle paranze, che tra canti, suoni e abbondanti libagioni hanno rinnovato il rito in onore della Madonna Schiavona, ma anche numerosi turisti provenienti da tutta Italia hanno vissuto una giornata intensa, fatta di emozione e bellezza. Come sempre, calorosa è stata l’accoglienza dei giovani delle paranze, capaci di coinvolgere visitatori italiani e stranieri.

Grande partecipazione anche al santuario, allestito a festa per l’occasione. «Sono stato per un’ora davanti alla chiesa – racconta Giovanni Perna – e ho visto migliaia di giovani entrare a pregare con grande devozione, chiedendo soprattutto pace per il mondo». Tra canti a figliola, ringraziamenti e suppliche, i fedeli hanno reso omaggio alla Madonna di Castello, madre e protettrice della città.

In serata, una vera fiumana di persone ha invaso i vicoli del Casamale per assistere al tradizionale rito della consegna della Pertica. «Abbiamo servito almeno settecento persone – afferma Peppe Morisco, che ha curato il buffet per le paranze – e tutto si è svolto con la massima tranquillità».

Le ragioni di questo successo sono molteplici: la splendida giornata di sole, il calendario favorevole, il passaparola e la promozione sui social. Ma c’è anche un fenomeno più profondo. «Le feste popolari e tradizionali stanno vivendo una nuova espansione in tutta la Campania», spiega l’etnomusicologo Nando Citarella. «Vent’anni fa, alla Festa delle Galline di Pagani si contavano meno di venti suonatori di tammorra; oggi sono centinaia. Lo stesso accade in molti altri centri».

Una forza creativa potente, dunque, che vede protagonisti soprattutto i giovani. Tuttavia, a questa energia non corrisponde ancora un’adeguata valorizzazione del territorio. La zona di Castello, nodo strategico per il turismo, l’agricoltura e il collegamento tra città e montagna, versa in condizioni critiche: marciapiedi impraticabili, carenza di servizi, scarsa manutenzione.

Per evitare che questo entusiasmo resti un episodio isolato, è necessario passare dalle parole ai fatti. Servono interventi concreti: riqualificazione delle infrastrutture, messa in sicurezza dei percorsi, creazione di servizi per i visitatori e un piano stabile di promozione turistica. Allo stesso tempo, è fondamentale coinvolgere attivamente le associazioni locali e le paranze, trasformando la loro energia in progettualità duratura.

La Festa della Montagna ha dimostrato che esiste un grande potenziale. Ora spetta alle istituzioni e alla comunità trasformarlo in sviluppo reale, affinché Castello torni ad essere non solo meta di un giorno, ma un punto di riferimento stabile per cultura, turismo e identità.