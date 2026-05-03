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Somma al voto, la candidata Svanera presenta programma e sostenitori. Presente il sindaco di Bacoli

Redazione ilMediano.it
di Redazione ilMediano.it
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Riceviamo e pubblichiamo
“Serietà e coraggio: è così che, passo dopo passo, si costruisce il cambiamento. I cittadini non hanno bisogno di promesse, ma dí serietà, di impegno e di grande senso di responsabilità”: è quanto afferma Silvia Svanera, la dirigente scolastica che guida la coalizione della quale fanno parte Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, A Testa Alta –
Avanti – CDU – Psi,
Per – Per le persone e la comunità, Lista Noi – Silvia Svanera Sindaca.
Il programma amministrativo e la squadra che la sostengono sarà presentato domani, lunedì 4 maggio 2026. L’appuntamento è per  le 19:00  al Teatro Summarte, di via Roma 15. Con i candidati e le candidate ci saranno anche rappresentanti politici ed amministratori comunali del territorio. A Somma Vesuviana anche Josi Gerardo Della Ragione,  modello di efficienza e dí concretezza amministrativa.
“Il sindaco di Bacoli – sottolinea Silvia Svanera – ha dimostrato come anche una città in difficoltà possa rinascere, quando istituzioni e cittadini tornano a credere insieme nel cambiamento. È su queste basi che procederemo lungo un percorso che prima di tutto dovrà portare ad un patto tra comunità ed istituzioni, un patto fondato sulla credibilità e sulla serietà, premessa essenziale per  costruire la città di tutti”.
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