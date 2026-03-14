Agenti intercettato auto con kit del ladro, 3 fermati a Volla

VOLLA – Nella mattinata di mercoledì, la Polizia di Stato ha denunciato un 28enne e due 23enni, tutti napoletani, per concorso in possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In particolare, gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via del Progresso a Volla, hanno effettuato un controllo ad un’autovettura con a bordo tre persone.

I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento insofferente degli occupanti, hanno controllato il veicolo in cui hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso, tra cui un passamontagna, una centralina elettronica e tre chiavi di auto, di cui i prevenuti non hanno saputo giustificarne il possesso.

Per tal motivo, gli indagati sono stati denunciati dal personale operante.