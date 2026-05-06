Ottaviano, candidati alla prova sicurezza. Coalizioni tra web e frazioni

OTTAVIANO – La sicurezza del territorio diventa uno dei temi centrali della campagna elettorale per le amministrative di Ottaviano. Nei programmi presentati dai candidati sindaco Stefano Prisco e Biagio Simonetti emergono infatti numerosi punti dedicati al controllo urbano, alla prevenzione e alla tutela dei cittadini, con proposte che spaziano dalla protezione civile alla videosorveglianza, passando per mobilità e decoro urbano.

Nel programma amministrativo di Stefano Prisco, la sicurezza è inserita nella prima delle “sette missioni di governo”, dedicata a “sicurezza territoriale, ambiente e protezione civile”. Tra i punti principali figurano l’aggiornamento operativo del Piano comunale di protezione civile, con maggiore informazione alla popolazione, e la prevenzione del rischio vulcanico, idrogeologico e degli incendi boschivi. Forte attenzione anche all’ambiente, con il rafforzamento della raccolta differenziata, il contrasto agli sversamenti abusivi e il potenziamento dell’isola ecologica.

Prisco punta inoltre sul coordinamento tra Comune, Protezione Civile, scuole e cittadini, ma anche sulla mobilità urbana, considerata elemento strategico per la sicurezza. Nel programma si parla di parcheggi di scambio, percorsi sicuri casa-scuola, segnaletica intelligente e interventi mirati sui nodi critici del traffico attraverso un nuovo Piano Urbano del Traffico.

Anche Biagio Simonetti dedica ampio spazio al tema nel capitolo “Sicurezza del territorio” del suo programma politico-amministrativo 2026-2031. Tra le proposte principali c’è il rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine, con l’idea di destinare l’ex stazione passeggeri a sede della Compagnia dei Carabinieri. Simonetti insiste poi sull’ampliamento della videosorveglianza nelle aree sensibili della città attraverso tecnologie smart per il monitoraggio urbano.

Nel programma trovano spazio anche il potenziamento dell’illuminazione pubblica, soprattutto nelle periferie, il rafforzamento della collaborazione tra Polizia Municipale e cittadini e una maggiore attenzione alla sicurezza nelle scuole e nei luoghi di aggregazione. Previsto inoltre un piano più incisivo contro degrado, occupazioni abusive e abbandono dei rifiuti.

Intanto la campagna elettorale entra nel vivo anche sul fronte delle iniziative pubbliche. Questa sera Giorgio Marigliano inaugurerà il suo comitato elettorale a San Gennarello, in via Di Prisco, con un appuntamento dedicato a sostenitori e cittadini.

Nando Federico, invece, punta sulla comunicazione digitale e annuncia il lancio ufficiale del sito della coalizione. “Il sito della nostra coalizione è finalmente online – ha scritto –. All’interno potrai scoprire le nostre liste e il nostro programma: il risultato del lavoro di una squadra fatta di persone competenti ed esperte, unite da una visione chiara: amministrare come si deve”. Il portale è raggiungibile all’indirizzo www.nandofedericosindaco.it⁠