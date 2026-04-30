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Marigliano, il Consiglio comunale istituisce la figura del Garante per la disabilità

Comunicato Stampa
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Ok anche al regolamento sulla definizione agevolata

 

Il Consiglio comunale di Marigliano ha approvato due importanti regolamenti che rafforzano l’azione amministrativa sul fronte dell’inclusione sociale e della gestione delle entrate.

Via libera all’istituzione del Garante per la disabilità, figura di tutela e riferimento per le persone con disabilità e le loro famiglie. La nomina avverrà da parte del Consiglio comunale con una maggioranza qualificata dei due terzi, scelta che punta a individuare una personalità di alto profilo, condivisa e realmente funzionale alla causa.

Approvato anche il regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali, uno strumento che consentirà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria con condizioni più favorevoli, contribuendo al contempo a migliorare la capacità di riscossione dell’ente.

“Si tratta di due provvedimenti che vanno nella direzione di un Comune più giusto e più efficiente – dichiara il sindaco Gaetano Bocchino –. Da un lato rafforziamo le politiche di inclusione, dotandoci di una figura che avrà un ruolo concreto nella tutela dei diritti delle persone con disabilità; dall’altro offriamo ai cittadini un’opportunità per mettersi in regola, con un approccio improntato all’equità e alla responsabilità”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Commissione Bilancio Antonio Di Sauro e dall’assessore al Bilancio Annamaria De Falco, che hanno seguito l’iter del regolamento sulla definizione agevolata, e dalla presidente della Commissione Politiche Sociali Rosa Capua, per il lavoro svolto sull’istituzione del Garante.

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