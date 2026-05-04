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Somma Vesuviana, al Majorana il Job Day: scuola e aziende a confronto

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
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Somma Vesuviana. Al Majorana il Job Day porta le aziende a scuola.

Riceviamo dal Prof. Emanuele Coppola e volentieri pubblichiamo.

Nell’ambito delle attività di orientamento previste per l’anno scolastico 2025/2026, il 29 aprile presso l’Aula magna dell’Istituto si è tenuto il Job Day, a cura del Centro per l’impiego di Marigliano, per le classi quarte e quinte.

L’iniziativa rientra nel progetto “Orientalife”, al quale la scuola ha aderito con l’obiettivo di offrire agli studenti esperienze concrete di orientamento professionale.

Durante il Job Day, gli esperti del CPI hanno illustrato ai ragazzi i servizi attivi per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro, mentre diverse aziende del territorio hanno avuto l’opportunità di incontrare direttamente gli studenti, svolgendo veri e propri colloqui di lavoro. Un’occasione preziosa per i ragazzi, chiamati a presentarsi in modo professionale, muniti di curriculum vitae.

L’attività ha rappresentato un momento significativo di crescita, permettendo agli studenti di confrontarsi con le dinamiche del mondo lavorativo, comprendere le richieste delle aziende e mettere alla prova le proprie competenze comunicative e relazionali.

Il Job Day si conferma così un’esperienza formativa di grande valore, capace di avvicinare concretamente scuola e lavoro, offrendo agli studenti strumenti utili per orientarsi nelle scelte future.

La Redazione.

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