Prendono il parcheggio dell’Ikea per una zona a luci rosse, 6 nei guai per atti osceni

Proseguono i controlli della Polizia Locale diretta dal comandante colonnello Antonio Piricelli in alcune aree del territorio finite al centro di numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Tra i punti maggiormente monitorati c’è la zona adiacente al parcheggio del centro commerciale Ikea, a ridosso del cimitero comunale, luogo frequentato quotidianamente da famiglie, lavoratori e automobilisti.

Per contrastare situazioni considerate incompatibili con il decoro urbano, il comando ha predisposto servizi specifici con agenti in borghese e pattugliamenti mirati nelle diverse fasce orarie della giornata. Gli uomini della Municipale hanno avviato un’attività di osservazione durata diversi giorni, concentrandosi soprattutto nell’area più appartata vicina alla vegetazione e alla barriera autostradale.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, alcune persone utilizzavano quel punto per incontri occasionali, appartandosi in luoghi poco visibili ma comunque vicini ad aree di passaggio pubblico. Durante i controlli sono stati fermati sei uomini, sorpresi in flagranza mentre compivano atti osceni in luogo pubblico e comportamenti contrari alla pubblica decenza.

Al termine delle verifiche, per tutti è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Dal comando della Polizia Locale fanno sapere che i controlli continueranno anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire maggiore vivibilità e sicurezza nelle aree maggiormente frequentate della città.