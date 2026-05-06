Somma al voto. Rubrica “Punto e Virgola”, Intervista al candidato sindaco Antonio Granato

“Punto e Virgola”, la rubrica de Ilmediano già nota ai nostri lettori per le sue interviste video, si adatta in questa fase ai tempi della campagna elettorale. Considerati i numerosi impegni dei tre candidati alla carica di sindaco, il confronto prende il via in forma scritta, per poi proseguire anche con gli approfondimenti video. Intervista al candidato sindaco Antonio Granato, già consigliere e presidente del Consiglio, che è sostenuto da una coalizione composta da sei liste civiche: Forza Somma, A Viso Aperto, Fratelli di Somma Vesuviana, Oblò per Somma, Somma Moderata e Somma Nova.

Lei arriva da un ruolo istituzionale come presidente del consiglio comunale e oggi si propone come guida della città. Possiamo immaginare un cambio di passo o una certa contunità?”

” Dobbiamo immaginare la volontà di mettere al servizio della comunità l’esperienza accumulata in questi anni. In particolar modo su i temi delle politiche sociali e dei bisognosi, senza trascurare la volontà di voler fare sempre meglio. È innegabile che molte cose sono state fatte e che molte restino da fare. Io non credo negli slogan vuoti “cambio di passo” o “novità”. Io credo che per amministrare una città ci vogliano competenze, passione e determinazione. E la nostra squadra ha tutto questo”.

La sua candidatura nasce da una sintesi tra partiti e civiche molto diverse tra loro. In una coalizione così ampia, quali i sono i punti più importanti del programma?

“I punti più importanti sono quelli della sicurezza, del decoro urbano, delle politiche sociali e giovanili, dei tributi e dell’edilizia scolastica. L’ampiezza della coalizione non deve essere vista come un vulnus ma come una ricchezza. Ci sono tanti ottimi e competenti amministratori. Bisogna partire da lì. C’è da sviluppare sopra ogni altra cosa una città turistica”.

Se dovesse indicare una scelta impopolare ma necessaria che è pronto a fare nei primi sei mesi, quale sarebbe?

“Farò un tavolo programmatico tra cittadini, associazioni e commercianti permanente per ascoltare tutti. Una cosa mai fatta che più che impopolare vuole essere nuova”.