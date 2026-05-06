Pirata della strada travolge scooterista sulla 268 a Somma e fugge: grave 57enne di Ottaviano

SOMMA VESUVIANA – È ricoverato in prognosi riservata il 57enne rimasto coinvolto ieri mattina in un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 268, in direzione Napoli, nei pressi dello svincolo di Somma Vesuviana. L’uomo, originario di Ottaviano, era in sella al proprio scooter quando è stato improvvisamente travolto da un’automobile che, secondo le prime ricostruzioni, gli avrebbe tagliato la strada.

L’impatto è stato particolarmente violento e il centauro è finito sull’asfalto riportando ferite molto serie. A rendere ancora più grave l’episodio sarebbe stato il comportamento dell’automobilista coinvolto: il conducente della Fiat Panda, infatti, dopo lo schianto si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare soccorso al ferito.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il 57enne prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale Ospedale Cardarelli di Napoli. I medici lo hanno ricoverato in condizioni giudicate critiche e al momento resta sotto osservazione.

Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno lavorando per identificare il responsabile della fuga e avrebbero già acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dello svincolo e lungo il tratto interessato.

Le forze dell’ordine invitano eventuali testimoni o automobilisti che abbiano notato particolari utili a collaborare con gli inquirenti, fornendo elementi che possano aiutare a rintracciare il conducente dell’auto coinvolta. Secondo gli investigatori, il pirata della strada potrebbe essere identificato nelle prossime ore grazie anche all’analisi dei filmati.