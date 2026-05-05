A Striano riapre l’isola ecologica: completati gli interventi di adeguamento e risolte le criticità strutturali

Riapre ufficialmente l’isola ecologica di Striano, al termine di un articolato intervento di adeguamento che ha consentito di superare criticità amministrative e ambientali e di riportare l’impianto in condizioni di piena funzionalità e sicurezza.

L’Amministrazione comunale ha scelto di intervenire in maniera strutturale e definitiva, affrontando problematiche pregresse.

In particolare, tra gli interventi realizzati, si evidenzia la risoluzione definitiva delle criticità legate alla gestione delle acque meteoriche: le precedenti vasche di raccolta, che presentavano diverse problematiche, sono state sostituite con un sistema di collettamento diretto in fogna, previo trattamento di prima pioggia, garantendo maggiore efficienza e conformità alle normative vigenti.

I lavori di adeguamento sono stati eseguiti dalla DM Tecnology, affidatario della gestione in adempimento agli obblighi contrattuali, consentendo di sanare tutte le problematiche preesistenti e restituire alla cittadinanza un’infrastruttura pienamente operativa.

“La riapertura dell’isola ecologica rappresenta un primo tassello per la nostra comunità – dichiara il Sindaco Giulio Gerli – frutto di un lavoro attento e responsabile. Abbiamo scelto di intervenire in modo definitivo, anche a costo di allungare i tempi, per garantire un servizio efficiente, sicuro e duraturo.”

L’Amministrazione richiama inoltre l’attenzione dei cittadini sull’importanza di una corretta raccolta differenziata, sottolineando come essa rappresenti non solo una scelta ambientale, ma anche una responsabilità economica, considerando che i costi del servizio incidono direttamente sulle tariffe TARI.

Particolare attenzione viene rivolta anche al contrasto degli sversamenti abusivi, fenomeno in riduzione ma ancora rilevante per l’impatto economico sull’intero sistema di gestione dei rifiuti.

“Parallelamente – continua il Sindaco Gerli – stiamo portando avanti ulteriori azioni di miglioramento del servizio: è stata presentata alla Regione Campania richiesta per l’installazione di due compostiere di comunità presso l’isola ecologica, con l’obiettivo di ridurre i costi di smaltimento della frazione organica. Abbiamo poi candidato a finanziamento un progetto di circa 1,6 milioni di euro per l’ampliamento dell’isola ecologica”.

La riapertura dell’impianto rappresenta dunque non solo il ripristino di un servizio essenziale, ma anche un punto di partenza per un sistema di gestione dei rifiuti sempre più efficiente, sostenibile e orientato al futuro.