Somma, ausiliari del traffico, SI.NA.L.P. : “Si continui a promuovere la centralità del lavoro”

ad un mese dal nostro precedente comunicato, in cui segnalavamo alla redazione, circa la situazione lavorativa degli ausiliari del traffico di Somma Vesuviana in relazione all’appalto sulla gestione delle strisce blu, ormai scaduto e quindi alla preoccupazione del sindacato e degli stessi lavoratori sul loro futuro lavorativo.

Come già si era auspicato, effettivamente, immediata è stata l’azione amministrativa, che ha portato, lo scorso 9 maggio a far approvare in giunta, la delibera n. 63 con la quale si dava atto all’avvio della nuova procedura di gara per l’assegnazione della gestione delle aree parcheggi e sosta a pagamento.

Su tale scia, lo scrivente sindacato, che ha sempre dichiarato la propria neutralità politica, si rivolge a tutte le forze partitiche, oggi impegnate nella imminente tornata elettorale per il rinnovo dell’amministrazione, affinchè, qualunque ne sia il risultato, si continui a promuovere la centralità del lavoro e il dialogo con le parti sociali per lo sviluppo lavorativo sul territorio di Somma Vesuviana.

