Somma, parte percorso per Festa delle Lucerne

Somma Vesuviana. Il giorno sabato 04/06/2022 si è riunita presso il giardino della Casa del popolo l’associazione Festa delle Lucerne, con ordine del giorno:

Tesseramento anno 2022;

Decisione date della festa delle lucerne;

Varie ed eventuali.

Le persone del casamale, da sempre legate alla Festa delle Lucerne si sono dimostrate entusiaste dalla conferma del rinnovo del rito, riconoscendo in esso un’occasione di rinnovo e rinascita, per il borgo nonché per la ripresa dopo due anni complicati.

Le date decise sono il 4-5-6 agosto, mentre il 3 agosto verrà riservato, così come successo 4 anni fa alle persone con mobilità ridotta.

La discussione è poi passata alla fase organizzativa, dove tutti si sono dimostrati disponibili e motivati a collaborare.

Quello che si è evinto è che il casamale, e le persone legate alla festa, come ogni quattro anni, si dimostrano sempre pronti a lavorare sodo per la realizzazione di quello che è un rito che unisce e tiene legati tutti, dai più giovani ai più anziani, e che rappresenta un’occasione di rilancio che va portata avanti nel tempo.