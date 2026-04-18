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Somma Vesuviana, amministrative, Adele Aliperta rinuncia alla candidatura a Sindaco

Carmela D'Avino
di Carmela D'Avino

Riceviamo da Adele Aliperta e pubblichiamo

 

 

Dopo un’attenta ed approfondita analisi dello scenario politico di Somma Vesuviana in vista delle prossime elezioni amministrative comunali, pur avendo riscontrato un enorme entusiasmo di molti per una mia possibile candidatura alla carica di Sindaco di Somma vesuviana, devo comunicare che non parteciperò alla competizione elettorale del prossimo maggio.
​Le accese divisioni politiche e le aspre logiche di appartenenza politica rendono oggettivamente difficile perseguire il bene comune, attraverso una seria, corretta ed illuminata azione amministrativa; ma soprattutto impediscono che si possano realizzare virtuose condizioni per raggiungere quei risultati di buona ed efficiente amministrazione che ogni cittadino si aspetta e merita.
​La mia storia personale e professionale, in uno ai valori di famiglia che testimonio ogni giorno con il mio impegno, mi impongono, invece, condotte libere da vincoli e legami di posizione, che purtroppo da molto tempo non consentono una adeguata e proficua azione amministrativa. Quindi sono giunta alla decisione di non candidarmi. Tuttavia resterò sempre disponibile e pronta a contribuire, con tutte le mie forze e capacità, al benessere della Comunità sommesse, nei limiti e nelle forme che mi saranno consentite.
​Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta fin qui, ed auguro alla mia città le migliori fortune e soddisfazioni possibili.
Adele Aliperta

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