Casoria, chiude la villa comunale: rinascerà più moderna e funzionale

Prosegue il programma di rigenerazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale di Raffaele Bene con un nuovo step operativo che riguarda uno dei luoghi più frequentati e simbolici della città. A partire da ieri, martedì 14 aprile, infatti, la Villa Comunale resterà chiusa al pubblico per consentire l’avvio di lavori di manutenzione straordinaria inseriti in un più ampio piano di riqualificazione degli spazi pubblici cittadini.

L’avviso è stato predisposto dal Comune per informare tempestivamente la cittadinanza su una chiusura necessaria a permettere l’esecuzione in sicurezza delle opere previste. L’intervento sulla Villa Comunale rientra in una visione più ampia di rilancio urbano che coinvolge anche altre strutture strategiche della città, come l’Ex Macello, destinato a diventare un nuovo polo culturale con sala teatrale e spazi multifunzionali, e il complesso della Caserma dei Carabinieri e del Tribunale, interessato da opere di messa in sicurezza, efficientamento e adeguamento alle normative vigenti.

Nel caso della Villa Comunale, i lavori riguarderanno in particolare la riqualificazione del verde, il miglioramento complessivo della fruibilità degli spazi, la realizzazione di nuove aree gioco e di zone dedicate al fitness all’aperto, oltre a interventi sulle aree esterne con nuove pavimentazioni, sistemazione degli spazi attrezzati e un’attenzione specifica al tema dell’accessibilità. L’obiettivo è restituire ai cittadini un luogo più moderno, sicuro, inclusivo e funzionale, capace di rispondere meglio alle esigenze delle famiglie, dei bambini, degli anziani e di chi vive quotidianamente gli spazi urbani.

“Con questo intervento – dichiara il sindaco Raffaele Bene – continuiamo a dare concretezza a un’idea di città che guarda al futuro senza dimenticare i bisogni quotidiani delle persone. La chiusura della Villa Comunale è un sacrificio temporaneo che chiediamo ai cittadini, ma è finalizzato a restituire uno spazio rinnovato, più bello, più sicuro e più accogliente. La rigenerazione urbana non è uno slogan, ma un lavoro costante che si traduce in cantieri, investimenti e risultati tangibili per la comunità”.

Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Capano, che sottolinea il valore strategico dell’intervento: “Stiamo investendo in modo concreto sulla rigenerazione della nostra città, restituendo spazi rinnovati e funzionali ai cittadini. Non si tratta solo di lavori pubblici, ma di un’azione più ampia di rilancio sociale, culturale e urbano, che mette al centro la qualità della vita e l’accessibilità dei luoghi. La Villa Comunale rappresenta un presidio importante di socialità e vivibilità, ed era necessario programmare un intervento strutturato per migliorarne standard, sicurezza e funzioni”.

L’Amministrazione comunale si scusa per gli eventuali disagi che la chiusura potrà comportare, sottolineando però come questo passaggio sia indispensabile per accelerare un percorso di trasformazione già avviato e destinato a incidere in modo significativo sulla qualità dello spazio pubblico a Casoria.