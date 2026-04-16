Pomigliano, primo giorno di mercato dopo il restyling

Oggi, 16 aprile, si è svolto il primo giorno di mercato nella nuova area mercatale di via Miccoli, a Pomigliano d’Arco, dopo i lavori di riqualificazione.

Nei prossimi giorni, come scritto sui social dall’Assessore al Lavoro, commercio, personale e macchina comunale Marianna Manna, prenderanno il via interventi anche nell’area di via Gramsci, con l’obiettivo di renderla più sicura.

L’area mercatale era già utilizzata per questo scopo, ma, grazie a un percorso condiviso con le associazioni dei commercianti e degli ambulanti, sono stati effettuati importanti lavori di ristrutturazione.

L’11 aprile è stata così inaugurata una nuova area dotata di sistemi di videosorveglianza, sbarre per il controllo degli accessi e bagni autopulenti.

Lo spazio è stato pensato anche come uno dei principali parcheggi della città.

Ad oggi, l’area mercatale risulta molto più ordinata e spaziosa, accogliendo così un numero maggiore di cittadini interessati a fare la spesa del giovedì mattina in sicurezza.