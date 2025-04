Sbloccato finanziamento da 3 milioni di euro per rifare le strade di Casoria

CASORIA. Dopo il recente finanziamento per la costruzione del nuovo plesso scolastico “Carlo La Catena”, arriva un’altra buona notizia per la città di Casoria: la Regione Campania ha concesso un finanziamento di 3 milioni di euro per il rifacimento delle strade cittadine.

Un intervento atteso e strategico per migliorare la qualità urbana e la sicurezza della mobilità, che segue il lavoro congiunto dell’amministrazione comunale e degli uffici tecnici.

“Continuiamo a ottenere risultati concreti per la nostra città. Questo nuovo finanziamento è un altro passo importante nel percorso di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti. Ringrazio l’assessore Capano e tutti gli uffici per il grande lavoro svolto.” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.

“Dopo il successo per il nuovo plesso scolastico, questo finanziamento rappresenta un’altra grande conquista. Le strade di Casoria avranno un volto nuovo, più sicuro e moderno. Lavoriamo con determinazione per dare risposte concrete ai cittadini.” aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Capano.

Il Comune ha già attivato le procedure per definire i dettagli degli interventi, che interesseranno diverse aree del territorio. L’obiettivo è garantire una rigenerazione urbana duratura e sostenibile.