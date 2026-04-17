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Somma, comunali: i movimenti Somma Popolare e Somma Moderata annunciano il sostegno ad Antonio Granato

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

 

Somma Vesuviana. È arrivato nel pomeriggio di oggi, 17 Aprile, il sostegno ufficiale dei movimenti Somma Popolare e Somma Moderata alla candidatura di Antonio Granato, con l’adesione a un progetto di area civica in vista delle prossime elezioni comunali di Somma Vesuviana.

La scelta dei movimenti nasce dalla volontà di marcare una distanza netta rispetto alle dinamiche che hanno caratterizzato le posizioni dei partiti tradizionali, spesso segnate da decisioni calate dall’alto e poco in sintonia con le reali esigenze del territorio.

Le due realtà civiche rivendicano invece un percorso autonomo e libero, costruito negli anni attraverso un impegno costante tra i cittadini, le associazioni e le istanze concrete della comunità sommese.

In una fase particolarmente delicata per l’ente comunale, soprattutto sotto il profilo finanziario e amministrativo, Somma Popolare e Somma Moderata ritengono indispensabile dare vita a un’esperienza politica credibile, capace di superare logiche di appartenenza e di concentrarsi su un’azione di governo seria, immediata e orientata al risanamento e al rilancio della città.

I due movimenti intendono mettere in campo le migliori energie e sensibilità del territorio per costituire un progetto che sappia rappresentare una precisa identità: quella caratterizzata dall’amore per Somma Vesuviana e dalla volontà di rimettere al centro la comunità, offrendo uno spazio concreto a chi intende contribuire con responsabilità, competenza e spirito di servizio.

In questa ottica, la scelta di aderire al progetto di Granato rappresenta la migliore sintesi per il bene della città, cogliendo la sfida di costruire un’amministrazione chiamata ad affrontare con pragmatismo le criticità esistenti e a restituire prospettiva e fiducia alla comunità.

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