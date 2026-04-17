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Marigliano, a Spazio Nicotera la presentazione di “Blu Oltremare” di Antonio Porcelli

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Marigliano. Riceviamo e pianifichiamo:
Marigliano, a Spazio Nicotera la presentazione del libro “Blu Oltremare” di Antonio Porcelli in dialogo con il filosofo Giuseppe Ferraro

Marigliano. Sabato 18 aprile, alle ore 17:00, presso Spazio Nicotera, in via Collegiata, si terrà la presentazione del volume “Blu Oltremare. Esercizi di fenomenologia dell’amore” di Antonio Porcelli, pubblicato da IOD Edizioni nella collana “La bottega delle Idee”. L’iniziativa, a ingresso libero, è promossa dalle associazioni culturali “Il Boccale di Sofia” e “L’Ora d’Aria” e gode del patrocinio morale del Comune di Marigliano. Nel corso dell’incontro, l’autore dialogherà con il filosofo napoletano Giuseppe Ferraro, fondatore della scuola “Filosofia fuori le mura”, e con Francesco Prudente dell’Università Federico II di Napoli. Un confronto a più voci guiderà la riflessione sull’opera di esordio di Porcelli, classe 1993, laureato in Filosofia morale, giornalista pubblicista e attivo nella comunicazione politica, culturale e musicale tra televisione, scrittura e podcasting. Il volume intreccia prosa e poesia per esplorare l’amore come esperienza interiore autentica: il “blu oltremare” rappresenta la metafora di un viaggio esistenziale e, al contempo, politico. “Un esercizio di scrittura”, come lo stesso autore lo ha definito, per orientarsi in un tempo storico segnato dall’analfabetismo emotivo. Attraverso una scrittura che alterna dimensione introspettiva e relazione con l’altro, il libro indaga la nascita delle emozioni nella coscienza e la trasformazione della percezione di sé, alla luce di un presente che sembra anestetizzare la nostra capacità di sentire e rendere i legami sempre più fragili.

Blu Oltremare è un diario delle emozioni, il tentativo di costruire una bussola del sentire in un’epoca in cui l’uomo fa sempre più fatica a percepirsi. L’amore è il punto di partenza e la trama che attraversa il libro, ma non il suo centro esclusivo. Il testo prova piuttosto a mettere a fuoco, in chiave politica ed esistenziale, la crisi delle relazioni in una società che minaccia la durata delle cose e, con essa, anche quella degli affetti. Da qui l’esigenza di tornare in contatto con il proprio materiale emotivo, per compiere quel passaggio decisivo che da individui ci rende persone”.



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