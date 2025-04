Tragedia Funicolare Faito, il cordoglio dei comitati pendolari vesuviani

Riceviamo e pubblichiamo:

Tragedia Funicolare Faito

Comunicato Stampa

Napoli 18 Aprile 2025

I pendolari vesuviani esprimono cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime, e condannano le dichiarazioni di distinguo sentite e lette in queste ore.

Chiedono alla magistratura di fare il proprio lavoro e alla giustizia di accertare le cause del disastro e eventuali responsabilità.

Inoltre alle autorità preposte alla vigilanza e alla sicurezza dei trasporti chiediamo una verifica accurata su tutte le linee e mezzi Eav.

La garanzia della sicurezza è la priorità assoluta!

I portavoce dei comitati pendolari vesuviani

Enzo Ciniglio gruppo facebook

NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro gruppo facebook

CIRCUMVESUVIANA- EAV