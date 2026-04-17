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Ercolano, a Villa Campolieto rivive il fascino del Settecento con danze e trattenimenti

Alessandro Masulli
di Alessandro Masulli

L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile 2026 a partire dalle ore 18:00. Un’esperienza unica che trasformerà lo spettatore in ospite di un autentico ricevimento aristocratico di stampo settecentesco.

Il viaggio immersivo vivrà nella straordinaria cornice di Villa Campolieto, una delle più affascinanti dimore del Miglio d’Oro. Non si tratta di un semplice spettacolo, ma di un evento che restituirà atmosfere, gesti e rituali della nobiltà dell’epoca. Gli ambienti storici della villa accoglieranno gli ospiti in un percorso emozionale tra arte, musica e convivialità. I salotti settecenteschi napoletani sono stati storicamente il centro nevralgico della vita sociale e culturale dell’aristocrazia europea, ma nel corso del XVIII secolo, in particolare, specialmente sotto il regno di Carlo di Borbone dal 1734, Napoli visse un periodo di grande rinascita culturale, in cui l’aristocrazia amava incontrarsi nei propri lussuosi palazzi per discutere di politica, arte e letteratura.

Il Settecento è stato anche un secolo fondamentale per l’evoluzione della danza, caratterizzato dal passaggio dalle danze di corte cerimoniali a forme più libere, sociali e teatrali, divenendo una moda diffusa.  Durante la serata, infatti, i partecipanti potranno assistere e partecipare a danze dell’epoca, degustare ricette originali e immergersi nei trattenimenti tipici del periodo tra salottini, cabinet e tavoli da gioco. L’evento punta a valorizzare il patrimonio culturale delle ville vesuviane attraverso un linguaggio contemporaneo e coinvolgente, capace di unire rigore storico e spettacolarità. L’organizzazione spetta all’Associazione Il Salotto di Partenope, diretta dal presidente Vanessa Carcame.

Francesca Ioanna Cholevas sarà la curatrice dei dettagli storici dell’evento, mentre Dario Varsalona sarà l’event planner coordinator di tutto l’evento. A supporto dell’iniziativa, interverrà la storica dell’arte Anna Paola Napoli, il cui contributo sarà determinante per la conoscenza del patrimonio storico – artistico delle Ville Vesuviane.

(per informazioni 347.8743472 Dario Varsalona oppure danzetrattenimenti@gmail.com)

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