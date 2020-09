Dal candidato sindaco del primo turno Enzo Iervolino, riceviamo e pubblichiamo.

Ringraziamo profondamente tutti i gli anastasiani che hanno creduto nel nostro programma e che ci hanno onorato con la loro fiducia.

Abbiamo messo al centro la salute ed il benessere dei nostri concittadini, la trasparenza dell’attività amministrativa, la partecipazione attiva di tutti alla vita della nostra comunità, l’attenzione verso la scuola, le fasce più deboli, ed in generale la vivibilità del nostro paese.

Abbiamo proposto temi forti mai realmente affrontati, abbiamo presentato le possibili soluzioni.

Ora, di fronte al risultato delle urne, non intendiamo fare passi indietro.

Rispettando non solo i tanti che ci hanno sostenuto ma anche tutti i cittadini che attendono risposte concrete ai problemi della nostra città, combatteremo dai banchi dell’opposizione per il cambiamento, e per avere un paese migliore.

Proprio per questo motivo non possiamo, in coscienza, sostenere nessuna delle due compagini che si affronteranno al prossimo turno di ballottaggio, le quali rappresentano la piena continuità amministrativa con gli ultimi 13 anni che ci eravamo proposti di interrompere.

Né tantomeno possiamo sostenere chi si propone di guidare la nostra comunità con progetti basati esclusivamente sulla propria persona, del tutto privi di riferimenti politici e valoriali chiari e strutturati.

Non accetteremo né scambi, né sotterfugi né accordi con nessuno, ma presteremo attenzione e interesse verso chi saprà dare vita alle nostre idee.

Alla nostra amata Sant’Anastasia assicuriamo il massimo impegno affinché possa scuotersi e riprendere in mano il proprio futuro.