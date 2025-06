Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

Sant’Anastasia, il primo Festival della Scuola per valorizzare le eccellenze

Piazza Siano ospiterà – alle 19,30 di venerdì 6 giugno – la prima edizione del Festival della Scuola. A presentare la serata ci sarà la giornalista Cinzia Profita e tra gli ospiti ci saranno il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, il musicista e compositore Nero Nelson e la violinista Maria Paola Opallo.

Aperto a tutti i cittadini, l’evento promosso dall’assessore all’Istruzione Veria Giordano e fortemente voluto dal sindaco Carmine Esposito mira a valorizzare, oltre che premiare, le scuole del territorio e gli studenti che si sono distinti durante l’anno scolastico 2024/2025.

“Il Festival della Scuola – dice l’assessore Giordano – nasce dal desiderio di celebrare l’impegno quotidiano, la passione educativa e i risultati d’eccellenza che le scuole del nostro territorio hanno saputo esprimere, distinguendosi spesso a livello nazionale e internazionale in molteplici ambiti. In un contesto sfidante come il nostro la scuola rappresenta un fondamentale baluardo”.

“La scuola, oggi come non mai, rappresenta un presidio fondamentale di crescita, cultura e legalità- dice il sindaco Carmine Esposito – dunque abbiamo voluto offrire un momento di riconoscimento pubblico a quanti (dirigenti, docenti, studenti, famiglie) contribuiscono con dedizione a costruire ogni giorno futuro, competenze e senso civico.

Tutti gli istituti scolastici del territorio di ogni ordine e grado presenteranno i progetti svolti e i traguardi raggiunti suddivisi in sei aree tematiche: Arte e Teatro, Musica, Attività Logico/Matematiche, Cultura, Sport, Scuole Anastasiane nel Mondo. La serata sarà arricchita da intermezzi musicali e artistici a cura di giovani talenti del territorio.