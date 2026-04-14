Da Somma un passo per la ricerca: il Torricelli alla maratona Telethon di Napoli

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:



Napoli corre con Telethon: il Liceo Torricelli in prima linea per la ricerca

Napoli, domenica 12 aprile 2026

Stamattina il lungomare di Napoli si è trasformato in un fiume di solidarietà per la maratona Telethon 2026. Partenza da Rotonda Diaz, con centinaia di cittadini uniti da un unico obiettivo: sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Tra i partecipanti anche gli studenti del Liceo Scientifico- Classico “Evangelista Torricelli”.

Magliette rosse Telethon per ricordare che la ricerca non può aspettare. I fondi raccolti durante l’evento andranno interamente a finanziare i progetti della Fondazione Telethon su patologie ancora senza cura.

La maratona ha attraversato quella città di infinita bellezza e cultura in un clima di festa e consapevolezza. Non solo corsa: lungo il percorso stand informativi curati dai volontari hanno raccontato come ogni donazione si trasforma in ore di laboratorio, studi e speranza concreta per migliaia di pazienti.

Presenti numerosi sponsor: Ferrarelle, Latte Matese, Doemi…

Per il Liceo Torricelli, la partecipazione rientra nel percorso di educazione civica e cittadinanza attiva: partecipare significa capire che la scienza ha bisogno di tutti, anche di noi studenti.

Un piccolo passo sulle strade di Napoli, un passo avanti per la ricerca.

Affinchè tutti possano continuare a sperare, o forse, a sognare.