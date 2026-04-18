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SPAZIO AGON: “Oltre la propaganda: difendiamoci con il pensiero critico”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Spazio Agon, la lista giovane a sostegno di Peppe Nocerino Sindaco di Somma Vesuviana, lancia un appello alla cittadinanza in vista della prossima campagna elettorale: “non lasciamoci travolgere dalla propaganda, reagiamo con il pensiero critico” .

Spiegano gli attivisti di Spazio Agon:
“Nei prossimi giorni assisteremo a un’intensa stagione di promesse e slogan, spesso costruiti più per emozionare che per informare. È proprio in questi momenti che cresce il rischio di confondere la retorica con la realtà.
La nostra miglior difesa è la consapevolezza: chiedere il “come” e non accontentarsi del “cosa”.

La credibilità non nasce oggi, ma si misura sulla coerenza, sulla storia e sulle azioni concrete di chi si propone a governare.
Come giovani di Spazio Agon crediamo che saper governare significhi affrontare la complessità, non semplificarla per ottenere consenso.
Difendiamo la nostra capacità di analisi, pretendiamo contenuti, idee e programmi veri.
Solo così la democrazia resta viva, e il futuro di Somma Vesuviana potrà essere costruito su responsabilità, partecipazione e verità”.

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