Pollena Trocchia, mensa scolastica: esito positivo dopo il sopralluogo ispettivo comunale

Riceviamo e pubblichiamo

Mensa scolastica, nelle scorse ore il sopralluogo ispettivo della Commissione Mensa comunale presso il Centro Cottura della ditta incaricata del servizio di refezione scolastica si è concluso con esito positivo.

«Lunedì si è svolto un sopralluogo ispettivo della Commissione Mensa unitamente al sottoscritto e a un rappresentante dell’ufficio scolastico presso il Centro Cottura della ditta affidataria del servizio nel nostro comune con l’obiettivo di verificare che i pasti dei nostri bambini siano preparati in un ambiente impeccabile. La visita ha confermato il pieno rispetto delle norme igieniche e delle buone pratiche di lavorazione. Continuiamo a vigilare con cura affinché la pausa pranzo a scuola sia non solo un momento di educazione alimentare, ma anche di assoluta sicurezza» ha spiegato Arturo Cianniello, assessore alla pubblica istruzione del comune di Pollena Trocchia, presente alla visita ispettiva insieme a due mamme e a un dipendente comunale incaricato.

Nel corso del sopralluogo gli ambienti e i macchinari sono risultati in ottimo stato di manutenzione, puliti e sanificati; gli alimenti conservati correttamente, sollevati da terra e protetti da ogni contaminazione; lo staff della ditta regolarmente munito dei dispositivi di protezione necessari quali cuffie e mascherine; nessuna presenza di infestanti è stata rinvenuta e i sistemi di prevenzione e di protezione si sono rivelati efficaci.

«L’argomento della mensa scolastica è di fondamentale importanza e comprendiamo bene l’attenzione ad esso riservato dai genitori dei nostri alunni, per questo motivo abbiamo sempre preso in seria considerazione le segnalazioni che nel corso dell’anno ci sono state rivolte. Oggi, come confermato anche dal sopralluogo delle scorse ore, possiamo ben dire che qualche criticità riscontrata in passato, peraltro con ditte non più incaricate del servizio, è stata del tutto superata» ha detto Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia.