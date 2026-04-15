mercoledì, Aprile 15, 2026
20.9 C
Napoli
scrivi qui...
Comunicati Stampa
tempo di lettura:1 min
156

Pollena Trocchia, mensa scolastica: esito positivo dopo il sopralluogo ispettivo comunale

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

Mensa scolastica, nelle scorse ore il sopralluogo ispettivo della Commissione Mensa comunale presso il Centro Cottura della ditta incaricata del servizio di refezione scolastica si è concluso con esito positivo.

«Lunedì si è svolto un sopralluogo ispettivo della Commissione Mensa unitamente al sottoscritto e a un rappresentante dell’ufficio scolastico presso il Centro Cottura della ditta affidataria del servizio nel nostro comune con l’obiettivo di verificare che i pasti dei nostri bambini siano preparati in un ambiente impeccabile. La visita ha confermato il pieno rispetto delle norme igieniche e delle buone pratiche di lavorazione. Continuiamo a vigilare con cura affinché la pausa pranzo a scuola sia non solo un momento di educazione alimentare, ma anche di assoluta sicurezza» ha spiegato Arturo Cianniello, assessore alla pubblica istruzione del comune di Pollena Trocchia, presente alla visita ispettiva insieme a due mamme e a un dipendente comunale incaricato.

Nel corso del sopralluogo gli ambienti e i macchinari sono risultati in ottimo stato di manutenzione, puliti e sanificati; gli alimenti conservati correttamente, sollevati da terra e protetti da ogni contaminazione; lo staff della ditta regolarmente munito dei dispositivi di protezione necessari quali cuffie e mascherine; nessuna presenza di infestanti è stata rinvenuta e i sistemi di prevenzione e di protezione si sono rivelati efficaci.

«L’argomento della mensa scolastica è di fondamentale importanza e comprendiamo bene l’attenzione ad esso riservato dai genitori dei nostri alunni, per questo motivo abbiamo sempre preso in seria considerazione le segnalazioni che nel corso dell’anno ci sono state rivolte. Oggi, come confermato anche dal sopralluogo delle scorse ore, possiamo ben dire che qualche criticità riscontrata in passato, peraltro con ditte non più incaricate del servizio, è stata del tutto superata» ha detto Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Politica

Somma Vesuviana, la coalizione di centrosinistra : “Silvia Svanera è la nostra candidata sindaca”

0
Riceviamo dalla coalizione e pubblichiamo dal centro Silvia Svanera è...
Politica

Somma Vesuviana: Il quadro politico verso le amministrative

0
A Somma Vesuviana il quadro politico, seppur tra incertezze...
Avvenimenti

Baglioni agli studenti della Federico II: “Sono iscritto all’albo degli Architetti di Napoli”

0
Nella giornata di ieri, intorno alle 14:30, si è...
Attualità

Crisi Trasnova a Pomigliano, i lavoratori scrivono a Fico: “Il suo silenzio ci distrugge”

0
POMIGLIANO D’ARCO – La crisi legata a Trasnova continua...
Avvenimenti

San Gennaro Vesuviano celebra la primavera: tre serate tra gusto e musica in piazza

0
  “In respiro della tradizione” accende Piazza Margherita dal 16...

Argomenti

Politica

Somma Vesuviana, la coalizione di centrosinistra : “Silvia Svanera è la nostra candidata sindaca”

0
Riceviamo dalla coalizione e pubblichiamo dal centro Silvia Svanera è...
Politica

Somma Vesuviana: Il quadro politico verso le amministrative

0
A Somma Vesuviana il quadro politico, seppur tra incertezze...
Avvenimenti

Baglioni agli studenti della Federico II: “Sono iscritto all’albo degli Architetti di Napoli”

0
Nella giornata di ieri, intorno alle 14:30, si è...
Attualità

Crisi Trasnova a Pomigliano, i lavoratori scrivono a Fico: “Il suo silenzio ci distrugge”

0
POMIGLIANO D’ARCO – La crisi legata a Trasnova continua...
Avvenimenti

San Gennaro Vesuviano celebra la primavera: tre serate tra gusto e musica in piazza

0
  “In respiro della tradizione” accende Piazza Margherita dal 16...
Cronaca

Saviano, smontano una ringhiera di protezione e scappano

0
A Saviano, in pieno giorno, due individui hanno smontato...
Attualità

Campania, la IeFP duale contribuisce alla riduzione della dispersione scolastica

0
Riceviamo e pubblichiamo “La IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), erogata...
Avvenimenti

Open Outdoor Experiences 2026: il Parco Nazionale del Vesuvio tra tutela e innovazione

0
Riceviamo e pubblichiamo Il Parco Nazionale del Vesuvio ha preso...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Crisi Trasnova a Pomigliano, i lavoratori scrivono a Fico: “Il suo silenzio ci distrugge”
Articolo successivo
Baglioni agli studenti della Federico II: “Sono iscritto all’albo degli Architetti di Napoli”
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996