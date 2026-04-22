Muore travolto dall’auto durante riparazione, tragedia nell’officina ad Acerra

Dramma nel pomeriggio di ieri ad Acerra, dove un uomo ha perso la vita mentre stava lavorando all’interno di un’officina meccanica. La tragedia si è consumata in via Siani e ha coinvolto un 55enne del posto, Antonio Caliendo, impegnato in un intervento su un’autovettura.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo si trovava sotto il veicolo sollevato per effettuare alcune operazioni di manutenzione quando si sarebbe verificato un improvviso cedimento. I supporti che tenevano sollevata la macchina avrebbero infatti perso stabilità, facendo precipitare l’auto direttamente sull’operaio.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 55enne, rimasto schiacciato sotto il peso del mezzo. I soccorsi, allertati immediatamente, sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della polizia del commissariato locale, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

L’area dell’officina è stata sottoposta ai rilievi del caso, mentre la Procura della Repubblica di Nola ha disposto il sequestro della salma. Sarà ora l’esame autoptico a fornire ulteriori elementi utili a chiarire le cause del decesso e a confermare quanto emerso nelle prime fasi dell’indagine.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando sgomento tra i residenti e tra quanti conoscevano la vittima, descritta come un lavoratore esperto e stimato.