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Pomigliano D’Arco, 25 Aprile: L’ ANPI promuove la manifestazione “Percorso della Memoria”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

Il Fiore del Partigiano”: Pomigliano in cammino per gli 80 anni della Repubblica.

La Sezione ANPI “Gennaro Di Paola” invita la cittadinanza al “Percorso della Memoria” il prossimo 25 Aprile. Un itinerario che attraversa la storia cittadina per culminare in un atto di partecipazione civile, celebrando l’80° anniversario della Repubblica

Le tappe del cammino
Il corteo prenderà il via alle ore 09:00 dalla sede di Via Mercato, 2  con omaggio al Partigiano Gennaro Di Paola e toccherà:

  • Ore 09:15: Via Sandro Pertini, il Presidente Partigiano;

  • Ore 09:30: Cortile del Palazzo Baronale, con il tema “Donna nella Resistenza”;

  • Ore 10:00: Piazza Salvo d’Acquisto, in memoria del sacrificio del giovane carabiniere.

  • ore 10:30 : Piazza XXV Aprile (Piazza Primavera). In questa tappa fondamentale, la comunità si fermerà per un momento di letture e riflessioni dedicate alle donne nella Resistenza e nella Costituente.

A 80 anni dal diritto di voto conquistato nel 1946, l’ANPI vuole ricordare con forza le Madri Costituenti: quelle donne che, dopo aver combattuto come partigiane e staffette, sedettero nei banchi dell’Assemblea per scrivere i principi di uguaglianza e libertà della nostra Carta.

La Manifestazione sarà accompagnata dai Canti della Resistenza Partigiana eseguiti dal GRUPPO OPERAIO E ZEZI

La chiusura e il voto
La manifestazione si concluderà alle ore 11:00 presso la Libreria “Mio Nonno è Michelangelo” (Viale Gandhi). Qui, in un seggio elettorale presieduto da Don Tonino Palmese e alla presenza di Parlamentari della Repubblica, i cittadini di ogni età potranno votare per l’Articolo 11 della Costituzione (“L’Italia ripudia la guerra”). Un gesto per passare il testimone della democrazia ai più giovani (si vota dai 3 anni in su), ai quali verrà donata una copia della Costituzione Italiana.

Quest’anno il nostro cammino è dedicato alle donne che hanno reso l’Italia un Paese libero e democratico,” dichiara l’ANPI di Pomigliano. “Dalle staffette partigiane alle Madri Costituenti, il loro coraggio è la radice del nostro impegno per la pace.”

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