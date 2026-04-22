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Cimitile, riapre il Municipio dopo oltre vent’anni: restituita alla comunità la “casa dei cittadini”

Osvaldo Iervolino
di Osvaldo Iervolino

 

Dopo oltre vent’anni di attesa, Cimitile ritrova uno dei suoi simboli più importanti: il Municipio. Domenica 19 aprile si è svolta la cerimonia inaugurale che ha restituito ufficialmente alla comunità la casa comunale, al termine di un lungo percorso di lavori e riqualificazione.

 

 

Un momento dal forte valore istituzionale e civile, che ha visto la partecipazione di numerose autorità e rappresentanti del territorio, oltre a tanti cittadini accorsi per prendere parte a un evento atteso da tempo. Il taglio del nastro ha segnato non solo la conclusione di un cantiere, ma soprattutto l’inizio di una nuova fase per la vita amministrativa della città.

L’edificio, rimasto chiuso per oltre due decenni, torna così ad essere punto di riferimento per la comunità, luogo di incontro e di partecipazione, oltre che sede delle attività istituzionali. Una riapertura che assume un significato ancora più profondo se si considera il lungo periodo di assenza di uno spazio fisico capace di rappresentare l’identità civica del territorio.  

Nel corso della cerimonia, il sindaco avv. Filomena Balletta ha sottolineato il valore simbolico del momento, ribadendo come il Municipio non sia la casa di una singola amministrazione, ma un bene comune, patrimonio di tutta la cittadinanza. Un concetto che è stato più volte richiamato anche dagli altri rappresentanti istituzionali presenti, tra cui esponenti regionali e amministratori locali dell’area nolana.

La riapertura del Municipio rappresenta infatti anche un segnale importante per il territorio: riportare al centro la funzione pubblica degli spazi, favorire la partecipazione e rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni.

Durante l’inaugurazione, i presenti hanno avuto la possibilità di visitare gli ambienti rinnovati, frutto di interventi di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione che hanno restituito dignità e piena operatività alla struttura.  

Non è mancato il ringraziamento ai dipendenti comunali, che hanno accompagnato con impegno e continuità tutte le fasi del percorso, contribuendo al raggiungimento di un traguardo atteso da anni.

Con la riapertura del Municipio, Cimitile recupera dunque un pezzo fondamentale della propria identità, restituendo ai cittadini un luogo simbolo della vita democratica e amministrativa, destinato a tornare protagonista nel quotidiano della comunità.

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