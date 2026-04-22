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Cambio nella giunta Bene, Giova succede a Casolaro

Redazione1
di Redazione1

Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, annuncia un avvicendamento all’interno della Giunta comunale: Roberta Giova entra a far parte dell’esecutivo cittadino subentrando ad Anna Maria Casolaro, dimissionaria, assumendo le deleghe all’Istruzione e alla Gentilezza.

“Desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento ad Anna Maria Casolaro per il lavoro svolto in questi anni – dichiara il sindaco Raffaele Bene –. Il suo contributo è stato caratterizzato da serietà, impegno e grande correttezza istituzionale. In un settore delicato come quello dell’istruzione, ha saputo interpretare il ruolo con sensibilità e attenzione verso le famiglie, gli studenti e il mondo della scuola”.

Il primo cittadino sottolinea come il rapporto con Casolaro non si interrompa con questo passaggio: “Anna Maria continuerà ad essere una risorsa per la nostra comunità. Le sue competenze e il suo senso delle istituzioni resteranno un punto di riferimento importante per il percorso amministrativo della città”.

Contestualmente, il sindaco annuncia l’ingresso di Roberta Giova, espressione della componente Campania Libera: “Accogliamo in Giunta Roberta Giova, che ha già maturato un’esperienza amministrativa significativa nella precedente consiliatura. La sua conoscenza della macchina comunale e la sua sensibilità verso i temi sociali e formativi rappresentano un valore aggiunto per l’azione di governo”.

Bene evidenzia la continuità dell’azione amministrativa: “Questo avvicendamento si inserisce in un percorso di continuità e rafforzamento dell’azione amministrativa. Le deleghe all’Istruzione e alla Gentilezza continueranno ad essere centrali nella nostra visione di città, perché investire sulla scuola e sulla qualità delle relazioni significa costruire il futuro della comunità”.

Infine, il sindaco ribadisce gli obiettivi: “Continueremo a lavorare con determinazione per consolidare i servizi educativi, sostenere le famiglie e promuovere una cultura della gentilezza che diventi tratto distintivo della nostra città. A Roberta Giova rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà interpretare questo incarico con impegno e responsabilità”.

 

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