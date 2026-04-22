Caivano, La Coldiretti Campania incontra gli studenti dell’Istituto Morano

Riceviamo e pubblichiamo

La Coldiretti Campania incontra gli studenti dell’Istituto Morano al Parco Verde di Caivano: formiamo i nuovi imprenditori agricoli

Giovedì 23 aprile 2026, alle ore 8.30, l’aula dell’Istituto Superiore Francesco Morano di Caivano, nel cuore del Parco Verde, si trasformerà in un vero e proprio laboratorio di idee e opportunità. Protagonista dell’incontro sarà Coldiretti Campania, che porterà tra i banchi un’esperienza formativa unica nell’ambito del progetto InfoPAC Farm Laboratory.

L’iniziativa è rivolta agli studenti e alle studentesse delle classi terze, quarte e quinte degli indirizzi Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – produzione e trasformazione – dell’istituto diretto dalla dirigente Eugenia Carfora.

Un’occasione concreta per avvicinare i giovani al mondo dell’imprenditoria agricola, con un approccio pratico e coinvolgente. Al centro della giornata, un percorso strutturato in dieci capitoli che guiderà i partecipanti passo dopo passo: dall’idea iniziale fino alla creazione e allo sviluppo di una vera e propria startup agricola. Un viaggio formativo pensato per trasformare intuizioni e passioni in progetti imprenditoriali sostenibili.

La mattinata sarà aperta dai saluti della dirigente scolastica Eugenia Carfora. Per la Coldiretti previsti interventi del segretario regionale giovani impresa Teresa Di Nardo, di Roberto Mazzei capo servizio innovazione Akis ed Alfonso Carbonelli responsabile regionale Caa.

A rendere ancora più viva l’esperienza saranno le testimonianze dirette di chi ce l’ha fatta. Interverranno infatti Valentina Stinga, presidente di Coldiretti Napoli. Rossana Forno e Angelica De Ieso rispettivamente delegate provinciale e regionale dei Giovani di Coldiretti Campania.

Le loro storie rappresentano esempi concreti di come, grazie al supporto dei servizi offerti dall’organizzazione, sia possibile costruire un’impresa agricola di successo. L’incontro si inserisce come potenziamento delle attività curriculari e punta a colmare il divario tra formazione teorica e realtà lavorativa. L’obiettivo è chiaro: stimolare nei giovani una visione imprenditoriale moderna, sostenibile e radicata nel territorio. In un contesto dove l’agricoltura torna a essere leva strategica per il futuro, iniziative come questa dimostrano che investire sui giovani significa coltivare nuove opportunità per l’intero Paese.

Agli studenti viene proposto questo contenuto come implementazione delle attività curriculari e finalizzati ad avvicinare i giovani al mondo dell’imprenditoria agricola attraverso un approccio pratico e partecipativo.