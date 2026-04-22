mercoledì, Aprile 22, 2026
21 C
Napoli
scrivi qui...
Avvenimenti
tempo di lettura:1 min
163

Caivano, La Coldiretti Campania incontra gli studenti dell’Istituto Morano

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo
La Coldiretti Campania incontra gli studenti dell’Istituto Morano al Parco Verde di Caivano: formiamo i nuovi imprenditori agricoli
Giovedì 23 aprile 2026, alle ore 8.30, l’aula dell’Istituto Superiore Francesco Morano di Caivano, nel cuore del Parco Verde, si trasformerà in un vero e proprio laboratorio di idee e opportunità. Protagonista dell’incontro sarà Coldiretti Campania, che porterà tra i banchi un’esperienza formativa unica nell’ambito del progetto InfoPAC Farm Laboratory.
L’iniziativa è rivolta agli studenti e alle studentesse delle classi terze, quarte e quinte degli indirizzi Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – produzione e trasformazione – dell’istituto diretto dalla dirigente Eugenia Carfora.
Un’occasione concreta per avvicinare i giovani al mondo dell’imprenditoria agricola, con un approccio pratico e coinvolgente. Al centro della giornata, un percorso strutturato in dieci capitoli che guiderà i partecipanti passo dopo passo: dall’idea iniziale fino alla creazione e allo sviluppo di una vera e propria startup agricola. Un viaggio formativo pensato per trasformare intuizioni e passioni in progetti imprenditoriali sostenibili.
La mattinata sarà aperta dai saluti della dirigente scolastica Eugenia Carfora. Per la Coldiretti previsti interventi del segretario regionale giovani impresa Teresa Di Nardo, di Roberto Mazzei capo servizio innovazione Akis ed Alfonso Carbonelli responsabile regionale Caa.
A rendere ancora più viva l’esperienza saranno le testimonianze dirette di chi ce l’ha fatta. Interverranno infatti Valentina Stinga, presidente di Coldiretti Napoli. Rossana Forno e Angelica De Ieso rispettivamente delegate provinciale e regionale dei Giovani di Coldiretti Campania.
Le loro storie rappresentano esempi concreti di come, grazie al supporto dei servizi offerti dall’organizzazione, sia possibile costruire un’impresa agricola di successo. L’incontro si inserisce come potenziamento delle attività curriculari e punta a colmare il divario tra formazione teorica e realtà lavorativa. L’obiettivo è chiaro: stimolare nei giovani una visione imprenditoriale moderna, sostenibile e radicata nel territorio. In un contesto dove l’agricoltura torna a essere leva strategica per il futuro, iniziative come questa dimostrano che investire sui giovani significa coltivare nuove opportunità per l’intero Paese.
Agli studenti viene proposto questo contenuto come implementazione delle attività curriculari e finalizzati ad avvicinare i giovani al mondo dell’imprenditoria agricola attraverso un approccio pratico e partecipativo.
Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Avvenimenti

Cimitile, riapre il Municipio dopo oltre vent’anni: restituita alla comunità la “casa dei cittadini”

0
  Dopo oltre vent’anni di attesa, Cimitile ritrova uno dei...
Avvenimenti

Pomigliano D’Arco, 25 Aprile: L’ ANPI promuove la manifestazione “Percorso della Memoria”

0
Riceviamo e pubblichiamo “Il Fiore del Partigiano”: Pomigliano in cammino...
L'angolo del prof

E Stendhal scrisse che Napoli era “la città più bella dell’universo”

0
Marie- Henri Beile (1783- 1842) usò per la prima...
Avvenimenti

Da Sant’Anastasia ai palchi internazionali: Teresa Di Palma brilla e vola a Blackpool

0
Teresa Di Palma, classe 2013, a soli 12 anni...
Attualità

Ritirata la licenza della sala scommesse: è troppo vicina a una chiesa

0
Il Tar Campania conferma la validità del provvedimento della Questura di Napoli che...

Argomenti

Avvenimenti

Cimitile, riapre il Municipio dopo oltre vent’anni: restituita alla comunità la “casa dei cittadini”

0
  Dopo oltre vent’anni di attesa, Cimitile ritrova uno dei...
Avvenimenti

Pomigliano D’Arco, 25 Aprile: L’ ANPI promuove la manifestazione “Percorso della Memoria”

0
Riceviamo e pubblichiamo “Il Fiore del Partigiano”: Pomigliano in cammino...
L'angolo del prof

E Stendhal scrisse che Napoli era “la città più bella dell’universo”

0
Marie- Henri Beile (1783- 1842) usò per la prima...
Avvenimenti

Da Sant’Anastasia ai palchi internazionali: Teresa Di Palma brilla e vola a Blackpool

0
Teresa Di Palma, classe 2013, a soli 12 anni...
Attualità

Ritirata la licenza della sala scommesse: è troppo vicina a una chiesa

0
Il Tar Campania conferma la validità del provvedimento della Questura di Napoli che...
Cronaca

Polizia arresta i due della rapina al supermercato: premiato il gesto eroico di Adam

0
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha...
Cronaca

Fuga folle a Pomigliano, evaso si schianta con l’auto contro abitazione

0
Una fuga senza senso, conclusa con uno schianto e...
Cronaca

Marijuana e insalata, un chilo di droga conservato in frigo: fermato 19enne

0
Un nascondiglio insolito, scelto probabilmente per eludere i controlli:...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Cimitile, riapre il Municipio dopo oltre vent’anni: restituita alla comunità la “casa dei cittadini”
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996