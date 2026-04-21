Da Sant’Anastasia ai palchi internazionali: Teresa Di Palma brilla e vola a Blackpool

Teresa Di Palma, classe 2013, a soli 12 anni sta già collezionando importanti risultati nel panorama delle danze latino-americane. Allieva del Centro Studi Danza L’Incantesimo di Sant’Anastasia diretto dalla maestra Maria Oliva, è da circa tre anni che ha intrapreso il percorso agonistico con il Team L’incantesimo, classificandosi già dalle prime competizioni italiane sui primi posti del podio.

L’ultimo successo è arrivato domenica 19 aprile a Bari, nella Bari Dance Competition dove ha conquistato tre medaglie d’oro nella combinata 5 balli classe B Under 14 e nella combinata 4 balli classe B/A sia Under 14 che Under 16, confermando il suo talento.

A seguirla nel suo percorso è la maestra Maria Oliva, ex ballerina internazionale, coreografa e giudice di gara di danze latino-americane, che la accompagna insieme ai genitori in ogni competizione. Fondamentale anche la preparazione che precede le gare: Teresa partecipa regolarmente a stage e lezioni private con maestri sia nazionali che internazionali, spesso direttamente nei luoghi in cui si svolgono gli eventi.

Il suo percorso nel mondo della danza è iniziato nel 2020, passando dalla classica alla moderna, dall’hip hop al latino-americano, oggi sua specialità. Dal marzo 2023 ha preso parte a circa 30 competizioni, ottenendo risultati di rilievo, tra cui la vittoria del Campionato Italiano CSEN che si è tenuto lo scorso novembre ad Anagni e del Campionato Interregionale CSEN dove ha conquistato 7 medaglie d’oro.

Nonostante la giovane età, Teresa ha già calcato palcoscenici internazionali, partecipando nell’ottobre 2025 all’International Dance Festival una gara di grande rilievo che si è tenuta al Medway Park a Gillingham (UK), dove è riuscita a conquistare una semi-finale, confrontandosi con ballerine provenienti da tutto il mondo.

Ora è pronta per una nuova sfida: sarà in gara a Blackpool, nel Regno Unito, in una delle competizioni più prestigiose del settore, The Open Worlds – The Blackpool Tower Ballroom che si terrà dal 5 al 12 maggio. Un traguardo importante, soprattutto per un’atleta di appena 12 anni.