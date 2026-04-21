martedì, Aprile 21, 2026
16.9 C
Napoli
scrivi qui...
Screenshot
AvvenimentiGiovani promesse
tempo di lettura:1 min
348

Da Sant’Anastasia ai palchi internazionali: Teresa Di Palma brilla e vola a Blackpool

Miriam Caiazzo
di Miriam Caiazzo

Teresa Di Palma, classe 2013, a soli 12 anni sta già collezionando importanti risultati nel panorama delle danze latino-americane. Allieva del Centro Studi Danza L’Incantesimo di Sant’Anastasia diretto dalla maestra Maria Oliva, è da circa tre anni che ha intrapreso il percorso agonistico con il Team L’incantesimo, classificandosi già dalle prime competizioni italiane sui primi posti del podio.

 

 

L’ultimo successo è arrivato domenica 19 aprile a Bari, nella Bari Dance Competition dove ha conquistato tre medaglie d’oro nella combinata 5 balli classe B Under 14 e nella combinata 4 balli classe B/A sia Under 14 che Under 16, confermando il suo talento.

A seguirla nel suo percorso è la maestra Maria Oliva, ex ballerina internazionale, coreografa e giudice di gara di danze latino-americane, che la accompagna insieme ai genitori in ogni competizione. Fondamentale anche la preparazione che precede le gare: Teresa partecipa regolarmente a stage e lezioni private con maestri sia nazionali che internazionali, spesso direttamente nei luoghi in cui si svolgono gli eventi.

Il suo percorso nel mondo della danza è iniziato nel 2020, passando dalla classica alla moderna, dall’hip hop al latino-americano, oggi sua specialità. Dal marzo 2023 ha preso parte a circa 30 competizioni, ottenendo risultati di rilievo, tra cui la vittoria del Campionato Italiano CSEN che si è tenuto lo scorso novembre ad Anagni e del Campionato Interregionale CSEN dove ha conquistato 7 medaglie d’oro.

Nonostante la giovane età, Teresa ha già calcato palcoscenici internazionali, partecipando nell’ottobre 2025 all’International Dance Festival una gara di grande rilievo che si è tenuta al Medway Park a Gillingham (UK), dove è riuscita a conquistare una semi-finale, confrontandosi con ballerine provenienti da tutto il mondo.

Ora è pronta per una nuova sfida: sarà in gara a Blackpool, nel Regno Unito, in una delle competizioni più prestigiose del settore, The Open WorldsThe Blackpool Tower Ballroom che si terrà dal 5 al 12 maggio. Un traguardo importante, soprattutto per un’atleta di appena 12 anni.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Attualità

Ritirata la licenza della sala scommesse: è troppo vicina a una chiesa

0
Il Tar Campania conferma la validità del provvedimento della Questura di Napoli che...
Cronaca

Polizia arresta i due della rapina al supermercato: premiato il gesto eroico di Adam

0
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha...
Cronaca

Fuga folle a Pomigliano, evaso si schianta con l’auto contro abitazione

0
Una fuga senza senso, conclusa con uno schianto e...
Cronaca

Marijuana e insalata, un chilo di droga conservato in frigo: fermato 19enne

0
Un nascondiglio insolito, scelto probabilmente per eludere i controlli:...
Cronaca

Assalto dei malviventi a Banca Intesa a Pomigliano

0
Tentato colpo nella notte ai danni della filiale di...

Argomenti

Attualità

Ritirata la licenza della sala scommesse: è troppo vicina a una chiesa

0
Il Tar Campania conferma la validità del provvedimento della Questura di Napoli che...
Cronaca

Polizia arresta i due della rapina al supermercato: premiato il gesto eroico di Adam

0
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha...
Cronaca

Fuga folle a Pomigliano, evaso si schianta con l’auto contro abitazione

0
Una fuga senza senso, conclusa con uno schianto e...
Cronaca

Marijuana e insalata, un chilo di droga conservato in frigo: fermato 19enne

0
Un nascondiglio insolito, scelto probabilmente per eludere i controlli:...
Cronaca

Assalto dei malviventi a Banca Intesa a Pomigliano

0
Tentato colpo nella notte ai danni della filiale di...
Cronaca

Anagrafe, scoperto giro di soldi e sesso per le carte di identità: 120 indagati

0
  Appartamenti minuscoli trasformati, sulla carta, in residenze sovraffollate. In...
Politica

Somma, Antonio Coppola: “Cambiare si può: la lista a Viso Aperto al fianco di Antonio Granato”

0
Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo: A Viso Aperto, una lista...
Attualità

Rive, a Napoli nasce laboratorio innovativo contro la violenza di genere

0
Napoli diventa laboratorio di innovazione sociale con il lancio di RIVE –...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Ritirata la licenza della sala scommesse: è troppo vicina a una chiesa
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996