Somma, prossima l’inaugurazione del Parco di Rigenerazione Urbana

A Somma Vesuviana è prossima l’inaugurazione del Parco di Rigenerazione Urbana.

A Somma Vesuviana il Maggio dell’Architettura al Castello di Lucrezia D’Alagno – Sabato 7 Giugno, la Lectio Magistralis di Massimo Majowiecki, progettista del nuovo Allianz Stadium di Torino.

“E’ un progetto semplice in quanto cerca di essere amicale e interpretabile nel tempo anche in modi diversi. Il Parco che sta per nascere a Somma Vesuviana, si basa su un principio elementare con un’alberatura continua e disegnata secondo una geometria. Gli alberi quando saranno più maturi saranno anche più evidenti e quindi abbiamo anche un grande significato ecologico perchè è assorbimento di CO2, ma al di sotto di questo spazio che nasce a Somma, ci sono anche degli usi possibili dei quali alcuni già presenti oggi ma in un momento successivo questo spazio pur restando inalterato nella sua funzionalità unitaria possa essere adattato anche ad una domanda nuova, futura. L’approccio è un approccio ecologico perchè il Parco che stiamo per inaugurare a Somma Vesuviana, non altera il regime delle acque. Poi avremo la valorizzazione di una serie di elementi come il Sole, gli alberi, la presenza di piante del territorio, l’assorbimento di CO2 che è forte in quanto avremo un sistema delle alberature. Tutto il sistema deve collaborare e aiutare a una visione di compatibilità tra le attività umane e la natura. Ritorniamo ad un rapporto semplice con la natura. Un progetto che consegna un messaggio di semplicità e di unicità e atteggiamento ecologico. Mettere a disposizione della collettività un sistema che abbia una forza unificante e consenta di avere diversità e flessibità, mi sembra che sia un atto doveroso. La città si dota di un intervento ampio e unitario, di un seme di sviluppo!”. Lo ha affermato l’architetto Massimo Pica Ciamarra, intervenendo al Maggio dell’Architettura in corso a Somma Vesuviana, nel napoletano.

A Somma Vesuviana, sta per essere inaugurato il Parco della Rigenerazione Urbana che riqualificherà Via San Sossio, area periferica del paese e confinante con Via Marigliano.

“Siamo prossimi all’inaugurazione. Il Parco non solo avrà l’area mercatale nuova, un’area dove sarà possibile svolgere qualsiasi tipo di eventi, ma è realizzato con materiale drenante che assorbe le acque meteoriche, le quali filtrano nel sottosuolo, inoltre ci sarà un’area con parco giochi e adiacente al parco giochi anche un giardino di piante vesuviane – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, Sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – ma lungo l’alveo borbonico avremo un percorso da poter compiere a piedi e nella parte inferiore del Parco anche il parcheggio. Il Parco Urbano di Rigenerazione sarà un luogo in grado di favorire l’integrazione sociale, creare aggregazione e metterà le basi per un’evoluzione dell’area”.

A Somma Vesuviana è in corso il Maggio dell’Architettura.

Mostre e conferenze per il Maggio dell’Architettura saranno al Castello di Lucrezia D’Alagno fino al 7 Giugno.

Sabato 7 Giugno, la Lectio Magistralis di Massimo Majowiecki, progettista del nuovo Allianz Stadium di Torino, del Nuovo Centro Congressi – La Nuvola di Massimiliano Fuksas, ma anche della copertura del Dipartimento di Arti Islamiche del Louvre di Parigi, progettata dagli architetti Mario Bellini e Rudy Ricciotti, ma Majowiecki è anche il progettista della passerella pedonale sul fiume Reno.