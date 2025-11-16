Pomigliano, al Centro La Pira la presentazione della XV rassegna “E’ sbocciato un libro”

La presentazione della rassegna

Ieri mattina, 15 novembre alle ore 11.00, si è svolta la presentazione della XV edizione della Rassegna del Libro per Ragazzi “È sbocciato un libro”, presso il Centro culturale “Giorgio La Pira” di Pomigliano d’Arco, situato in via Felice Terracciano n. 240. L’evento, che si terrà dal 20 al 23 novembre, è dedicato alla memoria di Elsa Morante, in occasione dei 40 anni dalla sua scomparsa, e alla scrittrice Roberta Grazzani.

L’incontro è stato aperto dalla presidente del Centro, Caterina De Falco. A seguire, ha preso la parola l’Assessore alla Cultura Giovanni Russo, che ha portato anche i saluti istituzionali. Dopo una panoramica sui fondi stanziati per il Centro, ha sottolineato come esso non sia solo un luogo di aggregazione, ma soprattutto un invito ad “aprire i libri”, a stimolare i ragazzi alla lettura e ad arricchire il proprio lessico.

Successivamente, il fondatore della rassegna, Gaetano Pugliese, ha ripercorso la storia del progetto, ricordando i cambi di sede del Centro e il numero degli incontri, un tempo annuali. Ha spiegato che la prima rassegna nacque nel 1986 ad Assisi e si chiamava proprio “È sbocciato un libro”, come quella di quest’anno. Infatti, simbolo originario era un albero con libri al posto delle foglie.

Infine, sono intervenuti i direttori artistici, Maria Felicia Liberti e Gennaro Scialò, che hanno presentato il programma e ringraziato i presenti sostenendo che la rassegna è un’occasione non solo per i ragazzi ma anche per gli adulti affinché facciano uscire il bambino che è nascosto in ognuno di noi.

PROGRAMMA

20 NOVEMBRE 2025

ORE 16:00 — Inaugurazione della Rassegna

Saluti istituzionali e introduzione alla XV Rassegna del Libro per Ragazzi

A cura di Caterina De Falco, Presidente del Centro La Pira

ORE 16:15 — Presentazione dei libri

L’isola di Elsa di Silvia Grossi, I libri dell’Arco, 2024

Junika. La dea bambina di Silvia Grossi, Laurana Editore, 2025

A cura della Presidente Caterina De Falco e del giornalista Nunzio Ingiusto

ORE 17:25 — Proiezione del film

Non dirmi che hai paura di Yasemin Samdereli, 2024 (102 min)

A cura di Mariangela Fornaro, associazione culturale CAMERAFILM

21 NOVEMBRE 2025

ORE 10:00 — Inaugurazione della mostra “Giovani amici”

A cura di Sergio e Fabio Grazzani, Franca Trabacchi

ORE 10:30 — Presentazione dei libri di Roberta Grazzani

Seduti sulla riva del fiume, Biblioteca dei Ragazzi I Care & Centro Giorgio La Pira, 2024

A cura della prof.ssa Elena Boggia

Cosa mangerà adesso il lupo, 2022

A cura del Dirigente scolastico Angela De Falco

ORE 12:10 — Laboratorio di scacchi

A cura dell’istruttore federale Raffaele Mele, con Simona Sciarrillo

Letture tratte dal libro Il libro degli scacchi per bambini di Sabrina Chevannes.

ORE 16:00 — Presentazione dei libri

Il mago dei numeri di H. M. Enzensberger, Einaudi, 1997

A cura della prof.ssa Giuseppina Morante

Perché? 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi di U. Galimberti, Maria Luisa Petruccelli e Irene Merlini

A cura del prof. Alfonso Lanzieri

ORE 18:00 — Presentazione del progetto “L’isola dei giocattoli”

Ispirato a Le straordinarie avventure di Caterina di Elsa Morante

A cura del Laboratorio di Scrittura Creativa di Teresa Maddaloni e Davide Cozzolino

22 NOVEMBRE 2025

ORE 10:00 — Dialogo

L’avvocata Stefania Castellone, esperta in diritto dei minori, incontra

Giovanni Galano, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Campania.

ORE 12:00 — Presentazione delle Agende

NostraVostra di Roberta Grazzani, Biblioteca dei Ragazzi I Care & Centro La Pira

GiorniNonViolenti, Qualevita, 2026

A cura di Gaetano Pugliese

ORE 16:00 — Voci di pace: “I bambini cantano per non dimenticare”

Coro del Centro Giorgio La Pira

A cura del M° Luisa D’Avino, con Angela D’Avino al pianoforte

ORE 16:30 — Presentazione del libro

Barchette di carta. Antologia poetica per i bambini palestinesi, Calamaro Edizioni, 2024

A cura della giornalista Valentina Mazzella

Letture drammatizzate di Maria Palumbo.

ORE 17:20 — Presentazione del libro

Il Salvatore di bambini. Una storia ucraina di Nello Scavo, Feltrinelli, 2024

Dialoga con l’autore il dott. Marco Iasevoli.

ORE 18:00 — Concerto del Modern Ensemble MDS

Liceo Statale Margherita di Savoia di Napoli

A cura dei maestri G. Guarrera, L. D’Avino, V. Crimaldi

Dirigente scolastico: prof. Vincenzo Varriale

23 NOVEMBRE 2025

ORE 10:15 — Presentazione dei libri

Le metamorfosi di Ovidio di Daniele Catalli e Alice Patrioli, Ippocampo, 2023

I ricordi dell’acqua di Elif Shafak, Rizzoli, 2024

A cura della prof.ssa Anna Criscuolo

Interventi musicali del duo di chitarra Sara Beneduce e Miriana Tamburro, allieve del M° Eugenio Silva, con brani di Carlo Domeniconi.

ORE 12:30 — Conclusione della XV Rassegna

Saluti istituzionali e chiusura a cura della Presidente Caterina De Falco.

La rassegna adotta come slogan una frase di Roberto Calasso:

“Le storie non vivono mai solitarie: sono rami di una famiglia che occorre risalire all’indietro e avanti”