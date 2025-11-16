Pomigliano, al Centro La Pira la presentazione della XV rassegna “E’ sbocciato un libro”

La presentazione della rassegna
Ieri mattina, 15 novembre alle ore 11.00, si è svolta la presentazione della XV edizione della Rassegna del Libro per Ragazzi “È sbocciato un libro”, presso il Centro culturale “Giorgio La Pira” di Pomigliano d’Arco, situato in via Felice Terracciano n. 240. L’evento, che si terrà dal 20 al 23 novembre, è dedicato alla memoria di Elsa Morante, in occasione dei 40 anni dalla sua scomparsa, e alla scrittrice Roberta Grazzani.
L’incontro è stato aperto dalla presidente del Centro, Caterina De Falco. A seguire, ha preso la parola l’Assessore alla Cultura Giovanni Russo, che ha portato anche i saluti istituzionali. Dopo una panoramica sui fondi stanziati per il Centro, ha sottolineato come esso non sia solo un luogo di aggregazione, ma soprattutto un invito ad “aprire i libri”, a stimolare i ragazzi alla lettura e ad arricchire il proprio lessico.
Successivamente, il fondatore della rassegna, Gaetano Pugliese, ha ripercorso la storia del progetto, ricordando i cambi di sede del Centro e il numero degli incontri, un tempo annuali. Ha spiegato che la prima rassegna nacque nel 1986 ad Assisi e si chiamava proprio “È sbocciato un libro”, come quella di quest’anno. Infatti, simbolo originario era un albero con libri al posto delle foglie.
Infine, sono intervenuti i direttori artistici, Maria Felicia Liberti e Gennaro Scialò, che hanno presentato il programma e ringraziato i presenti sostenendo che la rassegna è un’occasione non solo per i ragazzi ma anche per gli adulti affinché facciano uscire il bambino che è nascosto in ognuno di noi.
PROGRAMMA
20 NOVEMBRE 2025
ORE 16:00 — Inaugurazione della Rassegna
Saluti istituzionali e introduzione alla XV Rassegna del Libro per Ragazzi
A cura di Caterina De Falco, Presidente del Centro La Pira
ORE 16:15 — Presentazione dei libri
L’isola di Elsa di Silvia Grossi, I libri dell’Arco, 2024
Junika. La dea bambina di Silvia Grossi, Laurana Editore, 2025
A cura della Presidente Caterina De Falco e del giornalista Nunzio Ingiusto
ORE 17:25 — Proiezione del film
Non dirmi che hai paura di Yasemin Samdereli, 2024 (102 min)
A cura di Mariangela Fornaro, associazione culturale CAMERAFILM
21 NOVEMBRE 2025
ORE 10:00 — Inaugurazione della mostra “Giovani amici”
A cura di Sergio e Fabio Grazzani, Franca Trabacchi
ORE 10:30 — Presentazione dei libri di Roberta Grazzani
Seduti sulla riva del fiume, Biblioteca dei Ragazzi I Care & Centro Giorgio La Pira, 2024
A cura della prof.ssa Elena Boggia
Cosa mangerà adesso il lupo, 2022
A cura del Dirigente scolastico Angela De Falco
ORE 12:10 — Laboratorio di scacchi
A cura dell’istruttore federale Raffaele Mele, con Simona Sciarrillo
Letture tratte dal libro Il libro degli scacchi per bambini di Sabrina Chevannes.
ORE 16:00 — Presentazione dei libri
Il mago dei numeri di H. M. Enzensberger, Einaudi, 1997
A cura della prof.ssa Giuseppina Morante
Perché? 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi di U. Galimberti, Maria Luisa Petruccelli e Irene Merlini
A cura del prof. Alfonso Lanzieri
ORE 18:00 — Presentazione del progetto “L’isola dei giocattoli”
Ispirato a Le straordinarie avventure di Caterina di Elsa Morante
A cura del Laboratorio di Scrittura Creativa di Teresa Maddaloni e Davide Cozzolino
22 NOVEMBRE 2025
ORE 10:00 — Dialogo
L’avvocata Stefania Castellone, esperta in diritto dei minori, incontra
Giovanni Galano, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Campania.
ORE 12:00 — Presentazione delle Agende
NostraVostra di Roberta Grazzani, Biblioteca dei Ragazzi I Care & Centro La Pira
GiorniNonViolenti, Qualevita, 2026
A cura di Gaetano Pugliese
ORE 16:00 — Voci di pace: “I bambini cantano per non dimenticare”
Coro del Centro Giorgio La Pira
A cura del M° Luisa D’Avino, con Angela D’Avino al pianoforte
ORE 16:30 — Presentazione del libro
Barchette di carta. Antologia poetica per i bambini palestinesi, Calamaro Edizioni, 2024
A cura della giornalista Valentina Mazzella
Letture drammatizzate di Maria Palumbo.
ORE 17:20 — Presentazione del libro
Il Salvatore di bambini. Una storia ucraina di Nello Scavo, Feltrinelli, 2024
Dialoga con l’autore il dott. Marco Iasevoli.
ORE 18:00 — Concerto del Modern Ensemble MDS
Liceo Statale Margherita di Savoia di Napoli
A cura dei maestri G. Guarrera, L. D’Avino, V. Crimaldi
Dirigente scolastico: prof. Vincenzo Varriale
23 NOVEMBRE 2025
ORE 10:15 — Presentazione dei libri
Le metamorfosi di Ovidio di Daniele Catalli e Alice Patrioli, Ippocampo, 2023
I ricordi dell’acqua di Elif Shafak, Rizzoli, 2024
A cura della prof.ssa Anna Criscuolo
Interventi musicali del duo di chitarra Sara Beneduce e Miriana Tamburro, allieve del M° Eugenio Silva, con brani di Carlo Domeniconi.
ORE 12:30 — Conclusione della XV Rassegna
Saluti istituzionali e chiusura a cura della Presidente Caterina De Falco.
La rassegna adotta come slogan una frase di Roberto Calasso:
“Le storie non vivono mai solitarie: sono rami di una famiglia che occorre risalire all’indietro e avanti”