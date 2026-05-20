Nola, al Liceo Carducci la presentazione di “I patemi della ragione”

Riceviamo e pubblichiamo dal Dott. Giuseppe Lauri

Mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 17.00, il Liceo Classico “G. Carducci” di Nola ospita la presentazione del libro “I patemi della ragione – Corso di filosofia morale”.

Edito da Cronopio, il volumetto raccoglie la trascrizione delle lezioni dell’omonimo e ultimo corso accademico tenuto dal filosofo Aldo Masullo all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” tra il 1993 e il 1994. Curato da Enza Silvestrini, allieva di Masullo e docente di materie umanistiche nelle scuole superiori, il volume restituisce la viva voce del Maestro nell’affrontare con un linguaggio accessibile al grande pubblico l’analisi dei concetti di ragione, senso ed emozionalità. Nel farlo, Masullo si riallaccia alla filosofia europea contemporanea, tenendo presente, tra gli altri, gli studi di Husserl e, prima ancora, di Kant e di Hegel.

Il convegno, promosso dall’Associazione “Ex Alunni del Liceo Ginnasio G. Carducci di Nola”, ha ottenuto il patrocinio morale del Consiglio regionale della Campania; e vedrà intervenire la curatrice del volume e Luigi Pasciari, docente di filosofia e componente del Comitato “Amici di Aldo Masullo”, moderati da Antonio Porcelli, giornalista e scrittore. Porteranno il loro saluto istituzionale la dirigente scolastica Assunta Compagnone, il presidente dell’Associazione Antonio Falcone e il sindaco di Nola Andrea Ruggiero.

L’appuntamento è presso la sede del liceo di Nola, in via Seminario 87-89.