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Pollena Trocchia, in memoria di Vincenzo Liguori un corteo contro la violenza

Comunicato Stampa
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Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Pollena Trocchia

Un corteo cittadino in memoria di Vincenzo Liguori, indimenticata vittima innocente di camorra del territorio, che vuole farsi segnale forte e condiviso contro ogni forma di violenza e di sopraffazione e contro la cultura dell’indifferenza, riaffermando i valori della legalità democratica, del rispetto della vita, della giustizia sociale e della convivenza civile.

L’appuntamento è per giovedì 21 maggio, alle ore 10.30, in piazza Donizetti: da qui partirà l’iniziativa promossa da “Libera – associazioni nomi e numeri contro le mafie” a cui il Comune di Pollena Trocchia ha conferito il proprio patrocinio morale. Dopo la partenza del corteo da Piazza Donizetti si attraverserà corso Umberto I, piazza Amodio, via Massa e via Vesere fino ad arrivare alla piazzetta dedicata proprio a Vincenzo Liguori. L’obiettivo è quello di promuovere un momento pubblico di memoria, partecipazione e responsabilità civile, rivolto in particolare alle nuove generazioni e alla comunità educante.

«Camminare insieme per dire no alla violenza è un gesto forte nella sua semplicità. Serve a occupare spazio, far fermare a riflettere, rendere concreta e viva la memoria: quella di Vincenzo Liguori, uomo amato e stimato da tutta la comunità cittadina, ma anche quella di tutte le sempre fin troppe vittime innocenti della criminalità organizzata e della violenza più in generale. Non ci si deve e non ci si può abituare a logiche di forza, sopraffazione, indifferenza» ha detto Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia.

«Nelle ultime settimane il proliferare di armi e della violenza nella nostra provincia ci richiama tutti ad una presa di responsabilità collettiva» dichiara Pasquale Leone, referente di Libera Napoli «le notizia del ritrovamento di due donne uccise in queste ore qui a Pollena Trocchia, i fatti di piazza Mercato e del Cavone a Napoli sono solo alcuni di quelle notizie che non ci possono e non ci devono lasciare indifferenti. Fare Memoria di Vincenzo Liguori, la vicinanza alla sua famiglia, e di tutte le vittime innocenti sono strumento vivo e concreto per far crescere i giovani dei nostri territori con la capacità di non girare più la testa dall’altra parte» conclude.

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