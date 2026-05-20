Pomigliano e il giorno del gioco: tra cittadinanza e inclusione

Gioco, inclusione e cittadinanza: queste le parole chiave della IV edizione del Giorno del Gioco che si svolgerà oggi,20 maggio, a Pomigliano d’Arco dalle 8:30 alle 14:00.

L’edizione è stata presentata lunedì dagli assessori comunali Marianna Manna, Giovanni Russo e Mattia De Cicco, i quali hanno sottolineato l’importanza dell’evento, che offrirà ai bambini «un’esperienza fatta di relazione, creatività e partecipazione», come dichiarato dall’assessore Giovanni Russo.

A differenza delle scorse edizioni, quest’anno la manifestazione si è nelle zone periferiche della città. Le scuole si sono incontrate infatti presso il Parco Partenope, il plesso scolastico “Buonpensiero 2” e nelle aree adiacenti, caratterizzate da spazi verdi adatti ad accogliere le attività previste.

Per l’occasione, Pomigliano d’Arco ospita una giornata dedicata al gioco come strumento di inclusione e partecipazione. La disposizione degli spazi consente, inoltre una rotazione più agevole delle classi tra le diverse postazioni, riducendo gli spostamenti e ottimizzando i tempi delle attività.

L’Amministrazione comunale ha reso pedonali alcune zone della città e invita i cittadini alla collaborazione per consentire il regolare svolgimento della manifestazione. Lo scopo è dimostrare che anche attraverso il gioco si può parlare di cittadinanza.

Ad inaugurare ufficialmente l’evento saranno il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, e il consigliere regionale della Campania Giorgio Zinno, ex sindaco di San Giorgio a Cremano.