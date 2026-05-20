A Brusciano la cerimonia conclusiva del progetto Sulla Strada della Vita – Premio Fabio Postiglione

Riceviamo e pubblichiamo

Si terrà il prossimo 29 maggio 2026 alle ore 10.30, presso l’Aula Consiliare “Giancarlo Siani” del Comune di Brusciano, la cerimonia di premiazione del progetto educativo “Sulla Strada della Vita – Premio Fabio Postiglione”, promosso dal Comune di Brusciano nell’ambito dell’Assessorato alla Legalità e alla Pubblica Istruzione e patrocinato dal SUGC – Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, dal quotidiano Il Roma e dal Corriere della Sera.

Il progetto, dedicato alla memoria del giornalista Fabio Postiglione, nasce con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni i valori che hanno caratterizzato il suo impegno umano e professionale: la cultura della legalità, il senso di responsabilità, il rispetto della vita, l’importanza dell’informazione libera e la sensibilizzazione alla sicurezza stradale.

Nel corso del percorso, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “De Filippo – De Ruggiero” hanno partecipato a incontri formativi,con polizia di Stato, 118, associazione Insieme si Può, giornalisti, magistrati, ascoltato testimonianze e partecipato a laboratori e attività creative culminate nella realizzazione di spot sociali di sensibilizzazione, attraverso i quali i ragazzi hanno trasformato emozioni, riflessioni e messaggi di responsabilità in strumenti di comunicazione rivolti ai loro coetanei.

Nel corso della manifestazione saranno proiettati i lavori realizzati dagli studenti e sarà annunciato il video vincitoredel Premio Fabio Postiglione.

Alla cerimonia parteciperanno il Vicedirettore del Corriere, il Direttore de Il Roma, rappresentanti del SUGC, Valentina Trifiletti, moglie di Fabio, oltre a numerosi colleghi, amici e persone che hanno condiviso con lui esperienze professionali e umane.

Saranno presenti anche gli ultras del Napoli, a testimonianza di una passione che Fabio ha sempre vissuto con autenticità e trasporto.

Sarà un momento di ricordo e testimonianza, durante il quale amici e colleghi racconteranno non soltanto il giornalista coraggioso e rigoroso, ma soprattutto l’uomo: il marito, l’amico, il tifoso appassionato, la persona generosa che ha lasciato un segno profondo in chi lo ha conosciuto.

Nel corso dell’evento gli studenti riceveranno inoltre una dotazione completa di attrezzature da videomaker,donato da Valentina Ttifiletti, che consentirà loro di continuare a realizzare nuovi progetti e contenuti creativi, trasformando l’esperienza vissuta in un percorso destinato a proseguire nel tempo.

Una giornata che unirà memoria, educazione e futuro nel segno di Fabio Postiglione e dei valori che continuano a vivere attraverso i giovani.