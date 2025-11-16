Sangue a Somma Vesuviana, 26enne accoltellato

Un grave episodio di violenza ha sconvolto nella serata di oggi Somma Vesuviana, dove un ventiseienne del posto, indicato come G. G., è stato soccorso e trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli con profonde ferite da taglio al fianco e a una gamba. Il giovane è arrivato al pronto soccorso in condizioni critiche, tanto da richiedere l’immediato intervento dell’équipe medica.

Secondo quanto emerso, il ferimento sarebbe avvenuto all’interno della casa del ragazzo, ma la dinamica resta ancora tutta da chiarire. I carabinieri sono stati allertati direttamente dall’ospedale, dopo che i sanitari hanno riconosciuto la gravità delle lesioni e hanno proceduto ad avvisare le forze dell’ordine come da protocollo.

Sul luogo del presunto accoltellamento è previsto un sopralluogo nelle prossime ore, utile a raccogliere eventuali tracce e elementi che possano chiarire il contesto dell’aggressione. Non è ancora noto se l’episodio sia frutto di un alterco degenerato o di un attacco improvviso da parte di terzi.

A creare ulteriore inquietudine sono le parole pronunciate dallo stesso ventiseienne mentre si trovava in attesa delle cure: alcuni presenti lo hanno udito ripetere frasi cariche di rancore e propositi di vendetta. «Posso finire anche trent’anni in galera, ma devo assolutamente vendicarmi», avrebbe detto con grande agitazione, lasciando intendere che conosca l’identità della persona coinvolta nel ferimento.

Gli inquirenti stanno verificando la veridicità di queste dichiarazioni e cercheranno di raccogliere quanto prima la versione completa del giovane. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista: si valuta l’ipotesi di un’aggressione in ambito familiare, un regolamento di conti o un diverbio sfociato in violenza.

La vicenda ha scosso la comunità locale, che attende aggiornamenti su condizioni e motivazioni dell’accaduto. Le indagini proseguono senza sosta per far luce su un episodio ancora avvolto da molte incognite.