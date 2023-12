Pollena Trocchia, il calendario degli eventi natalizi

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo l’installazione delle luminarie su tutto il territorio cittadino e la loro accensione a partire da piazza Amodio, nelle scorse ore, entra nel vivo il calendario di eventi natalizi messi in programma dall’Amministrazione Comunale di Pollena Trocchia per allietare le festività di fine e inizio anno. Si comincia domani, giovedì 21 dicembre, a partire dalle ore 20, con “Lezioni di napoletanità”, spettacolo comico di Lino D’Angiò, Alan De Luca e Amedeo Colella in piazza Donizetti. Il 22 dicembre, sempre nella suggestiva cornice di Piazza Donizetti, resa ancor più bella dalle luminarie istallate, dalle ore 20 protagonista la musica con il concerto di Iacentino e la Virtual Band. Stesso luogo e stesso orario, sabato, per altre risate con l’esibizione di Rosalia Porcaro. Per ciascuno di questi eventi è stata predisposta un’apposita area con posti a sedere e un’area food. La prossima settimana, poi, spazio alla rievocazione della natività con il presepe vivente organizzato in collaborazione con la parrocchia di San Gennaro nel borgo di via Molli, che per due sere – mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre, dalle 19 alle 23 – si trasformerà nella Betlemme ai tempi della nascita di Cristo. Sabato 30 dicembre in Piazza Don Luigi Russo spazio invece al Villaggio di Babbo Natale con gonfiabili, animazione e divertimento per bambini dalle ore 10 alle ore 13. Il primo giorno dell’anno nuovo, invece, appuntamento dalle 21:30 in Piazza Amodio per il concerto di Capodanno che l’amministrazione comunale ha inteso riproporre dopo il successo dello scorso anno. Stavolta, a regalare emozioni alla cittadinanza sarà Sal Da Vinci.

«Abbiamo lavorato per offrire all’intera cittadinanza un calendario di eventi variegato, con iniziative completamente gratuite, capaci di coinvolgere tutti, al di là dell’età: si va dalla tradizione, con il presepe vivente, alla comicità, con gli spettacoli di cabaret, dall’animazione per i più piccoli, alle note per gli amanti della buona musica, con i concerti di Iacentino e il grande spettacolo/concerto di Capodanno di Sal Da Vinci. Il tutto, affiancando risorse comunali a due diversi finanziamenti, uno della Città Metropolitana di Napoli e l’altro della Regione Campania, che siamo stati bravi a intercettare e tradurre in iniziative tangibili pensate per tutta la cittadinanza» ha detto il vicesindaco delegato agli eventi Francesco Pinto. «Da tempo siamo a lavoro affinché anche quest’anno Pollena Trocchia possa vivere un periodo di festa intenso e coinvolgente. Grazie agli eventi messi in calendario e alle luminarie istallate nelle principali piazze dell’intero territorio comunale vogliamo regalare ai nostri concittadini momenti di socialità, condivisione e spensieratezza, pensati per far vivere la magia delle feste a grandi e piccini, offrir loro serenità e gioia» ha concluso il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito.