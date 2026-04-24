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Mariglianella, riqualificazione di Via Napoli: lavori per la piazzetta davanti alle case IACP

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Sono in corso i lavori di riqualificazione della piazzetta situata in Via Napoli, antistante il complesso di edilizia residenziale pubblica IACP. Un intervento che restituirà alla cittadinanza uno spazio ripensato integralmente, più bello, più funzionale e più vivibile.
Il progetto prevede la realizzazione di un’area fitness all’aperto, un dog park recintato e un’area relax con verde attrezzato, una fontana e panchine. Spazi pensati per rispondere alle esigenze di chi vive il quartiere ogni giorno, offrendo servizi di qualità e nuove opportunità di aggregazione per tutte le fasce d’età.

«Ogni angolo della nostra cittadina merita cura» — ha dichiarato il sindaco Arcangelo Russo — «e ogni cittadino merita servizi di qualità. Abbiamo fatto tanto in questi cinque anni, e molto altro ancora faremo. Senza fermarci mai.»

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione urbana portato avanti dall’Amministrazione nel corso del mandato, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita in ogni parte del territorio comunale.

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