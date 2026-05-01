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Ottaviano verso il voto, comitati aperti e fair play: le mosse dei 4 candidati

Redazione1
di Redazione1

La campagna elettorale entra nel vivo a Ottaviano, dove i quattro candidati alla carica di sindaco iniziano a strutturare la propria presenza sul territorio tra aperture di comitati, incontri pubblici e primi messaggi programmatici.

Tra i primi a inaugurare uno spazio fisico di confronto è stato Ferdinando Federico, che ha aperto il suo comitato elettorale in via Giovanni XXIII. Una serata partecipata, con una significativa presenza di giovani e sostenitori, ha segnato l’avvio ufficiale del suo percorso. Federico ha posto al centro del suo intervento i temi dell’ascolto e della responsabilità, sottolineando la necessità di trasformare le istanze dei cittadini in decisioni concrete. All’interno del comitato è stato anche predisposto uno “scatolone delle idee”, pensato per raccogliere proposte e suggerimenti.

Sul fronte opposto si muove anche Biagio Simonetti, che ha già avviato una serie di incontri con cittadini e sostenitori, puntando su un messaggio incentrato sulla partecipazione attiva e sulla costruzione di un’alternativa amministrativa credibile. In queste ore Simonetti ha aperto due sedi elettorali, una in corso Umberto I, l’altra a via Roma.

Non resta a guardare Giorgio Marigliano, impegnato in queste ore in una fitta agenda di appuntamenti sul territorio. Anche per lui il focus è sul contatto diretto con la comunità e sulla costruzione di un progetto amministrativo che sappia rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini. Nei suoi interventi pubblici ha ribadito l’importanza di una squadra solida e di una visione chiara per il futuro di Ottaviano.

In campo anche Stefano Prisco, che sta strutturando la propria campagna elettorale attraverso incontri e momenti di confronto con diverse realtà cittadine. Una campagna all’insegna del fair-play, come dimostrando le foto e le storie anche con altri candidati a sindaco. Un’idea di correttezza per il bene della città e del prosieguo della competizione.

Con l’apertura dei comitati e l’avvio delle prime iniziative pubbliche, la sfida elettorale entra dunque nella fase più intensa. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi appuntamenti e ulteriori momenti di confronto che contribuiranno a delineare con maggiore chiarezza programmi, alleanze e visioni dei quattro candidati in corsa per la guida della città.

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