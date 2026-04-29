San Gennaro Vesuviano, si conclude “Res Publica”: tre giovani si aggiudicano un viaggio al Parlamento Europeo di Bruxelles

Riceviamo e pubblichiamo

Si è concluso con entusiasmo, partecipazione e una cerimonia di premiazione il percorso formativo “Res Publica 2.0”, promosso dal Comune di San Gennaro Vesuviano nell’ambito delle politiche giovanili. Un progetto che ha coinvolto oltre trenta ragazzi in un viaggio strutturato dentro le istituzioni, la Costituzione, i diritti fondamentali, la legalità, l’economia pubblica e la crescita personale: un percorso formativo a tutto tondo che ha saputo accendere nei partecipanti la scintilla della cittadinanza attiva e della responsabilità civile.

Prima della cerimonia conclusiva, i ragazzi hanno vissuto un momento di particolare valore istituzionale: l’ultimo incontro del percorso si è tenuto presso il Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli, dove il gruppo è stato accolto dalla consigliera regionale Bruna Fiola. I giovani hanno avuto l’opportunità di conoscere dall’interno i meccanismi di funzionamento della Regione, toccando con mano come le istituzioni lavorano quotidianamente al servizio dei cittadini. Un’esperienza concreta e diretta che ha arricchito ulteriormente la loro formazione.

La cerimonia di premiazione si è svolta, invece, nella Sala Consiliare del Comune di San Gennaro Vesuviano. Attraverso un processo di selezione articolato (che ha tenuto conto dei risultati di un questionario finale, della valutazione espressa da una commissione comunale e del giudizio espresso dagli stessi partecipanti) sono stati decretati i tre giovani che si sono maggiormente distinti per impegno, qualità degli interventi e crescita dimostrata nel corso del percorso.

I premiati sono: Rosa Ambrosio, Maria Luisa Pignatiello, Vincenzo Picone.

I tre si aggiudicano un viaggio al Parlamento Europeo di Bruxelles, previsto per il mese di giugno, un riconoscimento che trasforma la formazione ricevuta in un’esperienza europea concreta.

«Vedere questi ragazzi crescere settimana dopo settimana, fare domande, confrontarsi, mettersi in gioco è stata la conferma che investire nelle politiche giovanili non è una scelta accessoria, ma una responsabilità fondamentale delle istituzioni. Alle nuove generazioni bisogna offrire opportunità vere, non occasioni di facciata: spazi di partecipazione, strumenti di crescita e percorsi di cittadinanza attiva. Res Publica 2.0 restituisce alla nostra comunità fiducia nel futuro, perché dimostra che, se sostenuti adeguatamente, questi giovani sapranno costruirlo con consapevolezza e senso civico», ha dichiarato Ornella Manzi, assessore comunale promotrice del progetto.