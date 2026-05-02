sabato, Maggio 2, 2026
16.3 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
437

Sangue sul Ponte del Primo Maggio: 52enne di Acerra muore dopo scontro in autostrada

Redazione1
di Redazione1
Adv

Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un uomo di 52 anni, originario di Acerra, nella mattinata di venerdì 1 maggio 2026. Il sinistro si è verificato lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni, in direzione Roma. Erano circa le 7 quando, all’altezza del chilometro 619, un’auto con a bordo due persone si è scontrata violentemente con un mezzo pesante, finendo la propria corsa contro un semirimorchio.

Per il conducente, il 52enne campano, non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato fatale e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto. Gravissime, invece, le condizioni dell’altra persona che viaggiava con lui, immediatamente soccorsa e trasferita in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente è stato necessario un massiccio intervento dei soccorsi. Presenti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale di Frosinone e il personale di Autostrade per l’Italia. Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse sia per la violenza dell’impatto sia per la necessità di mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e consentire i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti in direzione Roma. In alcuni momenti si è resa necessaria anche la gestione straordinaria della viabilità per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso e le operazioni di emergenza.

Al momento, restano ancora da chiarire le cause dell’incidente. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia Stradale, che dovrà stabilire con precisione cosa sia accaduto in quei tragici istanti. L’unico dato certo, al momento, è la perdita di una vita: quella di un uomo di Acerra, strappato improvvisamente ai suoi affetti lungo una delle arterie più trafficate d’Italia.

Print Friendly, PDF & EmailStampa
Adv

In evidenza questa settimana

Avvenimenti

Napoli, Si ripete il miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto alle 17,04

0
Si è ripetuto il 'miracolo' della liquefazione del sangue...
ComunichiAmo

La comunicazione verbale al tempo delle elezioni: cosa devono dire e non dire i candidati “perfetti”

0
In tempi di campagna elettorale le parole diventano armi,...
Cronaca

Pomigliano, ladri entrano di notte ma i cani li costringono alla fuga

0
Un tentato colpo nel cuore della notte si è...
Il posto di Harry

Con What We Want di Francesco Jodice l’arte atterra nell’aeroporto di Napoli

0
  All’aeroporto Capodichino è stata inaugurata la mostra di Francesco...
Cronaca

Scopre il tradimento del marito e lo evira dopo averlo narcotizzato

0
  Un gesto violento maturato all’interno delle mura domestiche ha...

Argomenti

Avvenimenti

Napoli, Si ripete il miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto alle 17,04

0
Si è ripetuto il 'miracolo' della liquefazione del sangue...
ComunichiAmo

La comunicazione verbale al tempo delle elezioni: cosa devono dire e non dire i candidati “perfetti”

0
In tempi di campagna elettorale le parole diventano armi,...
Cronaca

Pomigliano, ladri entrano di notte ma i cani li costringono alla fuga

0
Un tentato colpo nel cuore della notte si è...
Il posto di Harry

Con What We Want di Francesco Jodice l’arte atterra nell’aeroporto di Napoli

0
  All’aeroporto Capodichino è stata inaugurata la mostra di Francesco...
Cronaca

Scopre il tradimento del marito e lo evira dopo averlo narcotizzato

0
  Un gesto violento maturato all’interno delle mura domestiche ha...
Politica

Sant’Anastasia, Caserta fa il pienone al Metropolitan e accende la campagna: “Legalità e discontinuità”

0
Si è aperta con il botto e ufficialmente la...
Politica

Ottaviano verso il voto, comitati aperti e fair play: le mosse dei 4 candidati

0
La campagna elettorale entra nel vivo a Ottaviano, dove...
Avvenimenti

Pompei, grande attesa per l’arrivo di Papa Leone XIV

0
Papa Leone XIV sarà in visita pastorale al Santuario...
Adv

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Con What We Want di Francesco Jodice l’arte atterra nell’aeroporto di Napoli
Articolo successivo
Pomigliano, ladri entrano di notte ma i cani li costringono alla fuga
Adv
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.
ADV

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996