Sangue sul Ponte del Primo Maggio: 52enne di Acerra muore dopo scontro in autostrada

Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un uomo di 52 anni, originario di Acerra, nella mattinata di venerdì 1 maggio 2026. Il sinistro si è verificato lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni, in direzione Roma. Erano circa le 7 quando, all’altezza del chilometro 619, un’auto con a bordo due persone si è scontrata violentemente con un mezzo pesante, finendo la propria corsa contro un semirimorchio.

Per il conducente, il 52enne campano, non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato fatale e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto. Gravissime, invece, le condizioni dell’altra persona che viaggiava con lui, immediatamente soccorsa e trasferita in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente è stato necessario un massiccio intervento dei soccorsi. Presenti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale di Frosinone e il personale di Autostrade per l’Italia. Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse sia per la violenza dell’impatto sia per la necessità di mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e consentire i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti in direzione Roma. In alcuni momenti si è resa necessaria anche la gestione straordinaria della viabilità per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso e le operazioni di emergenza.

Al momento, restano ancora da chiarire le cause dell’incidente. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia Stradale, che dovrà stabilire con precisione cosa sia accaduto in quei tragici istanti. L’unico dato certo, al momento, è la perdita di una vita: quella di un uomo di Acerra, strappato improvvisamente ai suoi affetti lungo una delle arterie più trafficate d’Italia.