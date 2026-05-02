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Scopre il tradimento del marito e lo evira dopo averlo narcotizzato

Redazione1
di Redazione1

 

Un gesto violento maturato all’interno delle mura domestiche ha portato all’arresto di una donna e al ricovero urgente del marito. La vicenda, avvenuta nel pomeriggio di ieri in via Zurlo ad Angri, ha lasciato sgomenta l’intera zona.

Alla base dell’accaduto ci sarebbe una relazione extraconiugale scoperta di recente dalla donna, che avrebbe innescato una reazione impulsiva e pianificata. I due coniugi, già in crisi da tempo, avrebbero vissuto un’escalation di tensioni culminata nell’episodio di ieri.

Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe atteso il momento opportuno per agire. Durante il pranzo avrebbe somministrato al marito una sostanza tale da farlo addormentare. Approfittando dello stato di incoscienza, avrebbe poi compiuto un gesto gravissimo con un’arma da taglio.

Nonostante le ferite riportate, l’uomo è riuscito a mettersi in salvo uscendo dall’abitazione e chiedendo aiuto ai vicini. La scena ha immediatamente fatto scattare l’allarme: sul posto sono arrivati i sanitari e le forze dell’ordine.

I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno proceduto all’arresto della donna, ora detenuta nel carcere di Fuorni. Parallelamente sono state avviate le indagini per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

Il marito è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni restano monitorate dai medici.

L’episodio riaccende i riflettori sui conflitti familiari e sulle conseguenze estreme che possono derivare da situazioni di forte tensione emotiva, trasformando drammi privati in fatti di cronaca di grande impatto.

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