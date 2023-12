“Palazzo Dominici”, azienda di ristorazione anastasiana apre una nuova pizzeria a Volla

Sant’Anastasia. Il brand “Palazzo Dominici” nell’ambito della ristorazione esce dai confini cittadini e apre la sua prima pizzeria a Volla.

L’arte culinaria, la valorizzazione dei prodotti del territorio, la passione per il proprio lavoro. Questi sono i pilastri portanti di “Palazzo Dominici”, attività nel campo della ristorazione gestita dal giovane imprenditore Antonio Cennamo e dal suo socio. Il loro progetto nasce nel lontano 2011, quando i due prendono in gestione il “Caffè Del Pellegrino”, bar adiacente all’Hotel “La Casa del Pellegrino” situato a via Romani nei pressi del Santuario di Madonna dell’Arco.

I primi successi nel territorio anastasiano.

Con tanta dedizione e sacrificio, i due imprenditori sono riusciti nel 2015 ad intraprendere la loro attività, con l’inaugurazione del nuovo hotel e ristorante-pizzeria “Palazzo Dominici”. Il ristorante offre un menù ricco di piatti che uniscono l’innovazione ai sapori tipici della tradizione partenopea. Inoltre, anche per le pizze vengono scelti accostamenti originali, partendo dai prodotti di altissima qualità del territorio vesuviano. La struttura alberghiera di Palazzo Dominici offre ai suoi ospiti camere molto confortevoli, dotate di tecnologia all’avanguardia e servizi come deposito bagagli, cassaforte, wi-fi.

Accanto al ristorante-pizzeria sorge anche “Palazzo Dominici Café”, bar, pasticceria e sala da thè che stuzzica i palati con i suoi dolci e prodotti di rosticceria, il tutto all’interno di un locale moderno e di grande design. Soprattutto per il Natale, dal lavoro dei maestri pasticceri di Palazzo Dominici sono nati i nuovi panettoni artigianali, con tanti gusti diversi da non perdere e tante altre sorprese golose.

Un’attività in espansione.

L’obiettivo di Antonio è da sempre quello di investire nella valorizzazione del territorio anastasiano ma anche di espandere il loro brand al di fuori dei confini cittadini. Proprio in virtù di ciò, a giugno di quest’anno hanno portato a termine un altro progetto, inaugurando “Palazzo Dominici Hamburgheria”, locale situato in Via Madonna dell’Arco 213, il quale porta sul territorio il format della braceria e hamburgheria. Anche all’interno di questa nuova attività non mancano prodotti, con carni selezionate e di prima scelta e tanti diversi panini gourmet tra cui scegliere. E, poche settimane fa, Antonio è riuscito anche ad aprire una nuova pizzeria a Volla: “Il nostro sogno è proseguire su questa strada, fatta di duro lavoro ma anche di brillanti successi. Ci auguriamo di continuare ad ampliare il nostro marchio raggiungendo altri comuni del nostro territorio”.