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Pomigliano, ladri entrano di notte ma i cani li costringono alla fuga

Redazione1
di Redazione1
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Un tentato colpo nel cuore della notte si è trasformato in una fuga precipitosa per una banda di ladri entrata in azione a Pomigliano d’Arco. Il blitz è avvenuto in una palazzina situata in una traversa di via Pratola, mentre all’interno dell’abitazione i proprietari stavano dormendo ignari.

I malviventi hanno studiato con attenzione l’accesso all’appartamento, individuando un punto vulnerabile. Dopo aver escluso altri ingressi, si sono concentrati su una porta scorrevole, riuscendo a forzarla con un piccolo trapano: tre fori nel vetro e poi l’apertura dall’interno, sfruttando la maniglia. Una volta dentro, si sono mossi rapidamente tra le stanze. Hanno raggiunto la cameretta del figlio, ancora addormentato, portando via il portafogli ma lasciando le carte di credito. In cucina hanno arraffato solo pochi oggetti di scarso valore, tra cui due pacchetti di sigarette, ignorando dispositivi elettronici come computer e tablet lasciati in vista.

La dinamica lascia pensare a più persone coinvolte: qualcuno sarebbe rimasto all’esterno, forse con l’intenzione di sottrarre anche un’auto parcheggiata. Tuttavia, un errore si è rivelato decisivo. Uno dei ladri ha aperto la porta della camera matrimoniale, dove dormivano i proprietari insieme ai loro cani. Gli animali, accortisi della presenza estranea, hanno reagito immediatamente, inseguendo gli intrusi e costringendoli a una fuga disordinata. Nella precipitazione, i ladri hanno abbandonato anche le chiavi inserite nel quadro.

L’episodio riaccende l’allarme sicurezza in città. Il comitato civico locale continua a segnalare un aumento dei furti e chiede un rafforzamento dei controlli, soprattutto nelle ore più critiche della giornata, tra pomeriggio e notte.

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