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Napoli, Si ripete il miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto alle 17,04

Redazione ilMediano.it
di Redazione ilMediano.it
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Si è ripetuto il ‘miracolo’ della liquefazione del sangue di San Gennaro. Alle 17.04, sulla soglia del sagrato della Cattedrale di Napoli, è stato sventolato il fazzoletto bianco, segno che il sangue è sciolto. L’annuncio è stato accolto da un caloroso applauso delle migliaia di persone affollate nel Duomo e nel piazzale antistante. Ora le reliquie, il busto di San Gennaro e i busti dei compatroni proseguiranno in processione fino alla basilica di Santa Chiara dove l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, celebrerà la liturgia. Il corteo ha attraversato i vicoli del centro storico diretto alla Basilica.

 

Lungo il percorso sono tantissimi i fedeli e i turisti che hanno atteso il passaggio delle reliquie del Santo patrono. Tanti anche i napoletani che sono si affacciati ai balconi delle proprie abitazioni e non è mancato chi ha ‘lanciato’ un bacio in direzione del Santo. Turisti, invece, affascinati dall’evento e dalla grande partecipazione hanno scattato fotografie e girato dei video. Il corteo è stato guidato dall’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, accompagnato da numerosi parroci della diocesi, oltre al sindaco Gaetano Manfredi, i membri della Deputazione di San Gennaro e il prefetto Michele di Bari.

(fonte foto: chiesa di Napoli)

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