Aspettando il Natale a Mariglianella

La Pro Loco Mariglianella A.P.S. organizza, con il patrocinio morale del Comune di Mariglianella e dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, l’evento “Aspettando il Natale” presso la piazza “I Giardini di Marzo” sita alla Via Napoli in Mariglianella (NA) in data 23 dicembre 2023 dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

In particolare, accanto al consueto impegno di beneficenza in favore della Telethon di raccolta fondi da devolvere alla ricerca delle malattie rare, per il quale sarà allestito un punto di distribuzione dei cuori di cioccolato,

vi sarà Babbo Natale che aspetterà le letterine dei bimbi e farà foto ricordo nella sua casa, con l’aiuto dei suoi Elfi che garantiranno animazione, Christmas Dance, divertimento e tanto altro a cura della Happy Up.

Vi aspettiamo numerosi per condividere momenti indimenticabili e per scambiare gli auguri di un sereno Natale.